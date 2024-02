Furia no pudo ir al baño y tuvo que hacer en una botella por la dura prueba de Gran Hermano

Los jugadores de Gran Hermano tuvieron un duro desafío por el presupuesto semanal y lo dieron todo para poder ganar el 50%, ya que les descontaron el otro 50% por no cumplir con las reglas del juego. Los participantes debieron permanecer ochos horas arriba de una cama y Furia no aguantó las ganas de ir al baño por lo que hizo en una botella.

Luego de una semana difícil, los jugadores no querían perder la mitad del presupuesto al que el supremo les permitió acceder, por lo que estuvieron atentos a evitar hasta el más mínimo error.

La casa fue divida en dos, por lo que una parte de los jugadores debió subir a la misma cama de uno de los cuartos y la otra mitad en una cama de la otra habitación. Pero para ganar la prueba no podían tocar el suelo durante las ocho horas que duraba el desafío.

Por lo tanto, ninguno podía ir al baño en ese tiempo y debían ingeniárselas para acomodarse de tal manera que pudieran cumplir con las horas que pedía la producción.

Furia fue una de las que no aguantó las ganas de ir al baño, por lo que se tapó con una manta, se bajó la ropa interior y orinó en una botella. El video rápidamente se viralizó en Twitter y muchos cuestionaron la dura prueba a la que sometieron a los jugadores, sobre todo por temas de salud.

Es que Juliana no fue la única que lo hizo, ya que otro participante también hizo uso de la botella, para evitar perder la prueba, ya que de la cantidad de dinero que reciban dependerá qué comerán durante la semana.

Furia se sinceró sobre sus sentimientos en el confesionario

En una nueva jornada de nominaciones en Gran Hermano, Juliana “Furia” Scaglione hizo una emotiva declaración al ingresar al confesionario para revelar sus votos.

Con un tono cargado de sinceridad, expresó: “Me siento sola. Me está costando un poco vivir acá”. Ante la certeza de quedar nominada, hizo un llamado a la audiencia: “Le voy a pedir a la gente que por favor me ayude porque estamos en una instancia del juego en donde no me quiero ir”.

Furia hizo un inesperado pedido a Gran Hermano y cambió sus beneficios como líder

Manifestando su deseo de permanecer en la competencia, agregó: “Sería una re decepción irme ahora. Me gustaría estar entre los 10 jugadores y creo que hice grandes cosas en la casa”.

Con respecto a las estrategias y al posible juego político que se avecina, Furia comentó: “Sé que se viene una especie de ajedrez ahora. Todo lo que pase no me va a doler”.