Video: Furia mintió sobre su salud para sacar ventaja en Gran Hermano 2024

Furia, la participante de Gran Hermano, fue protagonista de un polémico episodio al utilizar su diagnóstico médico para obtener ventaja en el juego.

Hace algunas semanas, Juliana “Furia” Scaglione abandonó temporalmente la casa para someterse a una serie de exámenes médicos, que revelaron que padecía leucemia en nivel 1.

“Les digo el diagnóstico, tengo algo que es malo, pero que no tengo que andar en tratamiento y por ende como estoy en nivel uno y no es el nivel cuatro, puedo seguir estando acá adentro. Chicos, tengo leucemia. Y no es joda, no es chiste y nada”, confesó Furia a sus compañeros al regresar al programa.

Furia reveló cuál es su diagnóstico en Gran Hermano 2024.

“No tengo que tratarlo porque está en nivel uno y si eso no crece todos los meses tengo que sacarme sangre para ver que onda. Puede que a los cuarenta años me pegue el nivel tres y ahí se complica. Tengo que hacer vida sana, que no fume tanto, no puedo entrenar lo que entrenaba antes”, detalló sobre su situación de salud.

La mentira de Furia en Gran Hermano 2024

Sin embargo, en un giro sorprendente, Furia decidió utilizar su condición médica para manipular la situación a su favor dentro del juego. En una conversación con otros participantes, simuló sentirse mal y solicitó ser llamada al confesionario.

“Brother, ¿me llamás para el confesionario que me siento mal?”, expresó mientras se encontraba en la habitación con otros concursantes.

Una vez en el confesionario, reconoció haber mentido sobre su estado de salud: “Bien, estoy re bien de salud. ¿Puedo hacer la espontánea?”, admitió Furia, revelando así su artimaña.

La producción de Gran Hermano, al detectar la falsedad de su declaración, le informó que no podía realizar la espontánea.

De regreso a la habitación, Furia confesó su engaño a sus compañeros: “No, estaba jodiendo. Quería hacer la espontánea. Me olvidé de la emoción que tengo (que no se podía hacer)”, admitió, dejando en evidencia su intento de manipular la situación en su beneficio.