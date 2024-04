Los motivos por los que Furia no tiene que hacer tratamiento contra la leucemia

La revelación de Juliana “Furia” Scaglione sobre su diagnóstico de leucemia durante su estadía en Gran Hermano conmocionó a todos sus seguidores. Sin embargo, la noticia de que no requerirá tratamiento contra la enfermedad mientras esté en la casa generó diversas reacciones entre los fanáticos del programa.

La doctora Mariana Lestelle, conocida por su participación en casos mediáticos como el de Wanda Nara, aportó claridad sobre la situación de Furia en sus redes sociales.

Los motivos por los que Furia no tiene que hacer tratamiento.

Según la especialista, el tipo de leucemia diagnosticado a Furia, la leucemia linfocítica crónica en su estado inicial, no requiere tratamiento inmediato si no presenta síntomas graves como anemia o agrandamiento de órganos.

En palabras de la propia Furia, compartidas con sus compañeros de la casa, “Para estas personas se recomienda que la enfermedad se trate cuidadosamente sin tratamiento activo. Este es el enfoque estándar para pacientes con la enfermedad de estadio temprano y sin síntomas”.

Furia volvió a salir de la casa para recibir los resultados. Captura del video.

Esto explicaría por qué la popular concursante no necesita someterse a un tratamiento intensivo en este momento.

La tranquilidad de Furia para afrontar su leucemia

A pesar de la conmoción inicial, Furia tranquilizó a sus compañeros al explicar que su participación en el programa no se verá afectada por su condición médica.

“No tengo que tratarlo si eso no crece. Todos los meses me tengo que sacar sangre para ver qué onda”, aseguró, señalando que su situación podría cambiar en el futuro, pero por el momento puede continuar con su vida normal.

Además, Furia aprovechó para reflexionar sobre su estado de salud y su pasado familiar. Expresó que este diagnóstico es una oportunidad para liberarse de la carga emocional y sanar heridas del pasado.

“Que quede claro que este juego no hizo nada para que yo esté así, obvio. Yo creo que es por todo lo que me aguanté de mi familia. Es la bronca que tengo de cosas que no perdoné y que tengo que liberarme y sanar”, manifestó.

Con estas declaraciones, Furia no solo compartió su situación médica con transparencia, sino que también reveló su proceso personal de enfrentar la enfermedad y sus consecuencias emocionales.