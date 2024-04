“Lloro cada día”: la hermana de Furia se emocionó por la leucemia de la participante de Gran Hermano

La noticia de la leucemia de Juliana Scaglione, conocida como Furia dentro de la casa de Gran Hermano, conmociona a sus compañeros y seguidores.

El lunes pasado, Juliana reveló a sus compañeros que había sido diagnosticada con leucemia, un momento emotivo que sacudió a todos en el reality.

En un gesto de valentía, Furia compartió esta noticia con sus compañeros, a quienes considera su familia después de vivir con ellos durante cuatro meses.

Santiago del Moro leyó parte del informe médico en el que se especificaba que Juliana tenía leucemia grado 1 y que por el momento no requería ningún tratamiento, solo controles mensuales de laboratorio.

Esta noticia dejó impactados a todos, especialmente a sus amigos dentro y fuera de la casa, como Cata Gorostidi, quien no pudo contener las lágrimas al enterarse.

Así se expresó Coy Scaglione en X

La hermana de Furia, Coy Scaglione, expresó su angustia a través de las redes sociales de Juliana.

El mensaje de Coy Scaglione en sus redes

En un mensaje conmovedor en Twitter, Coy escribió: “Gracias por esto. Lloro cada día. La familia que Furia soñaba llegó. Y es tan enorme como lo es ella. Tomi, Hache, Rocío, Rubí Martin, yo y todos ustedes en todas partes del mundo. Unidos, guardianes y protectores”.

Coy se mostró conmovida y agradecida por el apoyo recibido hacia su hermana en este momento difícil.

En un tuit que compartió un video de Furia hablando en el confesionario, Coy expresó su gratitud y su preocupación por la situación. “Yo cuando entré había tres personas esperando nomás. Y no sé cuánta gente hay, si tengo tribuna, o si no”, dijo Furia en el video.

Juliana compartió detalles sobre su enfermedad con sus compañeros en la casa de Gran Hermano. “Chicos, tengo leucemia grado 1″, les informó, agregando: “No es joda, no es chiste. No es nada”.

A pesar de la gravedad de la noticia, Furia demostró su fortaleza al explicar que no requería tratamiento inmediato y que podía continuar en el juego mientras se sometía a controles regulares.