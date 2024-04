Gran Hermano 2024: Furia reveló qué no puede hacer más por su diagnóstico de leucemia

Furia de Gran Hermano 2024 compartió su situación luego de recibir un diagnóstico impactante. Después de confirmar sus sospechas, los análisis revelaron que padece leucemia de nivel uno, aunque por ahora no requiere tratamiento médico.

Tras su regreso al reality, donde fue informada sobre su enfermedad durante una consulta médica especializada, la concursante reveló a sus compañeros las limitaciones que enfrentará debido a su condición.

En sus propias palabras, Furia expresó: “Vida sana, que no fume tanto, porque ya saben lo que el cigarrillo hace. No puedo entrenar lo que entrenaba antes, o sea que no puedo ser atleta de alto rendimiento, pero sí puedo entrenar sin cagarme a palos como lo hacía”.

Además, Juliana Scaglione añadió que deberá someterse a análisis de sangre mensuales para monitorear su salud de cerca.

A pesar de los desafíos, Furia aseguró que continuará en la competencia de Gran Hermano 2024, decidida a luchar por los 50 millones de pesos y la casa prefabricada.

La concursante también reflexionó sobre su situación emocional, expresando: “Que quede claro que este juego no hizo nada para que yo esté así, obvio. Yo creo que es por todo lo que me aguanté de mi familia. Es la bronca que tengo de cosas que no perdoné y que tengo que liberarme y sanar. Sacarme toda la mierda y soltar todo”.

El parte médico de Juliana Furia Scaglione

Este lunes en la gala, Santiago del Moro leyó el parte médico de Juliana Scaglione: “Se le explica que por el momento no requiere un tratamiento específico, pero sí un seguimiento médico mensual que incluye un control de laboratorio. Deberá consultar en caso de presentar cambios en su estado de salud o ante la aparición de síntomas”.

Santiago del Moro anunció lo que nadie esperaba de Furia.

“Así que, chicos, están con una jugadora que sigue en competencia con un apto médico. Es una más de ustedes, ya lo saben. Pero, bueno, les quería informar esto para que no les quedaran dudas. Ni a ustedes ni a la gente que sigue el programa. ¿Estamos? Bueno”, concluyó.