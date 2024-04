Catalina abandonó el estudio de Gran Hermano al escuchar el duro diagnóstico de leucemia de Furia

Esta noche, Gran Hermano comenzó de una manera muy emotiva y conmocionante tras la confirmación oficial del parte médico de Furia. La participante fue diagnosticada con leucemia y decidió comunicarlo a toda la casa y a sus seguidores.

La noticia impactó a los panelistas presentes y Catalina se mostró muy triste ante las palabras de su ex compañera. “Me sorprendió, no puedo hablar”, expresó

Furia confirmó que tiene leucemia

Santiago del Moro leyó el parte médico de Furia que confirma su enfermedad

Este lunes, la Juliana Scaglione debió abandonar nuevamente la casa para conocer los resultados de sus análisis, los cuales indicaron que padece de leucemia. Lejos de mostrarse triste, la participante habló con sus compañeros y les transmitió calma al explicar que la enfermedad no está avanzada por lo que puede realizar una vida normal.

La noticia llenó de tristeza y conmoción a todos en la casa, quienes la abrazaron y le brindaron todo su apoyo. Al comenzar el programa de esta noche, Santiago del Moro leyó el parte médico de la participante que confirmaba el diagnóstico de leucemia y aseguraba que, por el momento, no debe realizar ningún tratamiento específico, pero sí debe realizarse análisis de sangre una vez al mes.

Furia llevó calma a la audiencia asegurando que se siente bien, aunque opinó que su intensa rutina como deportista de alto rendimiento, el consumo de cigarrillo y sus experiencias familiares pudieron ser los detonantes de esta enfermedad.

Catalina abandonó el estudio de Gran Hermano tras escuchar el diagnóstico de Furia

El parte médico de Juliana también emocionó a los panelistas y ex participantes que se encontraban en el estudio de Gran Hermano, entre ellos Catalina quien no aguantó y rompió en llanto. “Me sorprendió. No quiero hablar, perdón”, expresó entre lágrimas.

Minutos más tarde, la médica pediatra abandonó el estudio durante varios minutos y, aunque no se confirmaron los motivos, los televidentes intuyeron que se debió a una fuerte emoción que experimentó tras la noticia de su ex compañera.