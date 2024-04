Juliana Scaglione, conocida cariñosamente como Furia en el mundo de Gran Hermano, ha compartido una noticia que ha conmocionado a sus seguidores y al público en general. Este lunes, tras salir de su aislamiento durante cinco meses para someterse a exámenes médicos, reveló que padece leucemia.

“Tengo leucemia en nivel uno. No tengo que tratarla: todos los meses me tengo que sacar sangre. Puede ser que a los 40 años me pegue nivel tres, y no puedo entrenar lo que entrenaba antes; es vida sana”, expresó Furia al dar a conocer su diagnóstico.

Qué es la leucemia, la enfermedad que tiene Furia.

Según lo leído por Santiago del Moro, conductor del programa, los médicos indicaron que, por el momento, Furia no necesita un tratamiento específico, pero sí un seguimiento mensual que incluye análisis de laboratorio.

Esto implica que, una vez al mes, se le realizarán pruebas de sangre para monitorear su condición. A pesar de esta situación, se le permite llevar una vida normal, siempre atenta a cualquier cambio en su salud.

Furia al revelar que tenía leucemia a sus compañeros de Gran Hermano.

La leucemia, según los expertos de Mayo Clinic, es un cáncer que afecta los tejidos que forman la sangre en el cuerpo, como la médula ósea y el sistema linfático. Puede manifestarse de diversas maneras y tiene varios tipos, algunos más comunes en niños y otros en adultos.

Si bien no se especificó el tipo de leucemia que enfrenta Furia, su descripción sugiere una posible asociación con la leucemia linfocítica crónica, que progresa lentamente.

Esta enfermedad, según la Sociedad Americana del Cáncer, a menudo no requiere tratamiento inmediato, y la vida después del cáncer implica un manejo continuo y adaptaciones en el estilo de vida.

Los síntomas y el tratamiento de la leucemia

Los síntomas de la leucemia pueden variar, pero incluyen fatiga persistente, infecciones frecuentes, pérdida de peso inexplicable y sangrado fácil. A menudo, estos síntomas son vagos y pueden confundirse con otras condiciones médicas, lo que dificulta su diagnóstico precoz.

El tratamiento de la leucemia depende del tipo y la gravedad de la enfermedad, así como de otros factores individuales. Puede incluir quimioterapia, radioterapia, trasplante de células madre y terapia dirigida, entre otros enfoques.

El diagnóstico de la leucemia requiere pruebas específicas, como biopsias de médula ósea, para confirmar la presencia y el tipo de cáncer. Esto implica procedimientos invasivos, como aspirados de médula ósea, que ayudan a los médicos a evaluar el alcance y la gravedad de la enfermedad.