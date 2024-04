Furia se pusó a mirar fotos de chiquita y la angustia la dejó llorando: "¿Que me pasó?"

Juliana “Furia” Scaglione, una de las participantes más destacadas de la edición actual de Gran Hermano desde su inicio en diciembre, ha causado conmoción entre los seguidores del programa al compartir un momento íntimo de angustia al revisar fotos de su infancia.

Mientras contemplaba recuerdos familiares en su cama, Furia se vio abrumada al observar imágenes de su niñez y expresó su dolor de manera conmovedora: “Qué hermosa que era de chiquita, ¿qué me pasó, amigo? Me re cagó a palos la vida. Me quedé mirando fotos, Emmanuel. Estoy mirando mi pasado. Mirá la cara que tenía antes y la que tengo ahora. Estoy hecha mierda”, reveló la ex doble de riesgo al borde de las lágrimas.

Furia tuvo un momento viendo sus fotos y se largó a llorar.

El desgarrador relato de Furia rápidamente se difundió por las redes sociales, donde los seguidores de Gran Hermano inundaron la plataforma con mensajes de apoyo y solidaridad hacia la participante.

Entre los comentarios destacados se encontraron expresiones como “Furia te amamos”, “Sos hermosa por dentro y por fuera”, y “Lo que callamos las treintañeras cuando vemos fotos viejas”.

La gala de eliminación de Gran Hermano también estuvo marcada por una decisión especial en favor de Furia debido a su estado emocional.

Se anunció que, en caso de necesitar alimentos esenciales, la participante tendría la opción de solicitarlos exclusivamente para ella, asegurando que se destinarían únicamente a insumos comestibles básicos.

La reacción del público al momento de Furia

El momento íntimo y vulnerable de Furia reveló una faceta personal y emotiva que resonó con la audiencia del programa, generando un gran respaldo y afecto por parte de sus seguidores.

La reacción de los fanáticos en las redes sociales subraya el impacto que tiene el programa en la vida de sus participantes y cómo los momentos de vulnerabilidad humana trascienden la pantalla, conectando emocionalmente con la audiencia.

Foto: captura pantalla.

Esta situación resalta la intensidad emocional que caracteriza a Gran Hermano y cómo los participantes, como Furia, se enfrentan a desafíos personales dentro de la casa más famosa del país, mostrando una autenticidad que resuena en la audiencia y suscita un fuerte sentido de empatía y apoyo.