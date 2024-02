Furia no aguantó y estalló en lágrimas adentro del confesionario: "Me siento sola"

En una nueva jornada de nominaciones en Gran Hermano, Juliana “Furia” Scaglione hizo una emotiva declaración al ingresar al confesionario para revelar sus votos.

Con un tono cargado de sinceridad, expresó: “Me siento sola. Me está costando un poco vivir acá”. Ante la certeza de quedar nominada, hizo un llamado a la audiencia: “Le voy a pedir a la gente que por favor me ayude porque estamos en una instancia del juego en donde no me quiero ir”.

Furia hizo un inesperado pedido a Gran Hermano y cambió sus beneficios como líder

Manifestando su deseo de permanecer en la competencia, agregó: “Sería una re decepción irme ahora. Me gustaría estar entre los 10 jugadores y creo que hice grandes cosas en la casa”.

Con respecto a las estrategias y al posible juego político que se avecina, Furia comentó: “Sé que se viene una especie de ajedrez ahora. Todo lo que pase no me va a doler”.

Además, expresó su desencanto hacia otro participante: “Agostina se dio vuelta como un panqueque y realmente su discusión conmigo me demostró su mirada que me odia y que nunca me quiso”.

Lo que dejó “Congelados” en Gran Hermano

Por otro lado, tras el esperado evento del “congelado” en la casa de Gran Hermano 2023, el esposo de Emmanuel compartió un conmovedor mensaje dirigido a su pareja, quien llevaba semanas sin ver.

En un extenso texto que conmovió a los seguidores del reality, expresó: “No te das una idea lo que te extraño y no poder hablar con vos contarte todo lo que está pasando me está volviendo loco”.

A través de palabras llenas de cariño y esperanza, destacó el amor y el apoyo incondicional hacia Emmanuel: “Te necesito mucho Emmanuel y no pude hacerlo”.

Las emociones estuvieron a flor de piel en la última ronda de nominaciones, con Furia compartiendo sus sentimientos de soledad y deseo de permanecer en la competencia, mientras que el esposo de Emmanuel expresaba su añoranza y apoyo desde fuera de la casa.

Emmanuel de Gran Hermano 2024 fue sorprendido por su marido.

Estos momentos reflejan la intensidad emocional que caracteriza al programa y cómo impacta tanto en los participantes como en sus seres queridos fuera del juego.