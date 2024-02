Coti Romero analizó el repechaje de Gran Hermano y dio su apoyo a una concursante: “me da un poco de miedo que”

El repechaje de Gran Hermano está a días de cerrarse y les dará una segunda oportunidad a algunos de los once eliminados de la reciente edición.

En este marco, varios ex Hermanitos dan su apoyo, en redes o en notas televisivas. Una de ellas fue Coti Romero, que pasó por la casa más famosa en la edición del 2022 que consagró a Marcos Gonocchio.

Coti Romero le dio su apoyo a una de las concursantes de Gran Hermano.

Coti analizó el juego de Furia Scaglione dentro de Gran Hermano y aprovechó para mostrarle su apoyo. Sin embargo, la exparticipante habló de la posibilidad de que entre su amiga Catalina Gorostidi en el repechaje que se llevará a cabo este domingo, y que la pueda perjudicar en su juego.

“Yo a Furia la banco un montón y me da un poco de miedo que Cata en vez de ayudarla la termine hundiendo, puede no pasar también obviamente, pero me da un poquito de miedo por como vienen las cosas”, aseguró la ex participante del reality en Se picó.

Qué posibilidades tiene de reingresar Catalina Gorostidi

Juliana “Furia” Scaglione se ha pronunciado, en varias ocasiones, sobre su deseo de que ingrese Catalina Gorostidi en el repechaje de este domingo y poder rearmar otra vez a “las Furiosas”.

Desde su temprana eliminación, Furia ha hecho campaña desde adentro de la casa para que regrese su amiga. “Cata.. yo sé que vas a entrar, tengo la esperanza. Mirá tengo tu pulsera de tres, si venís vamos a estar con Agos”, le dedicó en esta oportunidad a la médica santafesina.

No obsante, ese mensaje llegó días antes de qué Furia y Agostina se pelearán, algo que Cata uso como estrategía y su misión será tratar de unirlas.