Gran Hermano: Cristian U analizó el juego y contó que hay una persona que lo flechó: “Yo me enamoré de…”

Considerado uno de los mejores jugadores de la historia de Gran Hermano, Cristian U (que se consagró en la sexta edición) es palabra autorizada para hablar del certamen.

Luego de que la nueva edición de Gran Hermano 2023 volviera a la pantalla de Telefe, Cristian U, quien ganó la competencia hace 13 años, se animó a analizar el ciclo y hasta confesó que está enamorado.

Cristian U confesó que una concursante de GH lo tiene enamorado.

Durante su visita al programa Entrometidos en la tarde (NetTV), Cristian Urrizaga contó que él fue quien generó los gritos que se fueron escuchando desde afuera de la casa: “Te va parecer soberbio, pero pasaron tantos años… Los inventé yo a los gritos. Me escondía detrás de las macetas y gritaba ‘Pepa te vas a ir’”.

Luego, quién fuera paseador de perros cuando ingresó a la casa más popular recordó: “Salía Pepa corriendo y preguntando qué habían dicho. “Me parece que te dijeron que te vas a ir Pepa, pero no te preocupes que la gente está al ped…”

“Él se deprimía, y a los quince minutos gritaba ‘¡Aguante Cristian U!’ y lo mismo”, recordó confesando una de las estrategias que usaba para desestabilizar a sus compañeros de convivencia.

Cristian U también señaló que en la edición que participó algunos de sus compañeros estaban dispuestos a cualquier cosa con tal de quedarse con el premio mayor y rememoró el caso de Tamara Casasola: “Ella contó que su mamá se estaba muriendo de lupus y que no había tratamiento”.

El campeón de la sexta edición anunció la clave para ganar Gran Hermano

“Cuando yo me voy de la casa, antes de tener la oportunidad del repechaje, yo me enteré que el Gobierno de Jujuy le daba los medicamentos, que el Lupus era tratable. Digo, es como un montón, ¿viste? Hay gente, y no lo digo por Tamara, que no tiene escrúpulos con tal de ganar y llevársela. Que vayan a laburar”.

Como ve Cristian U a los concursantes de la reciente edición

Sobre los participantes de este año, Cristian señaló: “Me parece que Martín Ku tiene un perfil fuerte”. Además, reveló que hay una concursante que lo flechó: “No sé, yo me enamoré de Rosina”.

“¿Te enamoraste por chupa los pies?”, consultó Débora D’Amato a lo que el mediático respondió con la espontaneidad que lo caracteriza: “No, porque es hermosa”.