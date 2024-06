Cristian U contó por qué la producción lo dejó volver a Gran Hermano tras abandonar y generó polémica

Cristian U, el ganador de Gran Hermano en la edición de 2011, contó porque la producción de Gran Hermano lo dejó regresar a la casa tras abandonar el juego por propia voluntad.

El polémico participante se perfilaba para ser el ganador, pero tras una pelea con otros jugadores se fue de la casa. Llevaba 57 días de encierro y, según las reglas, no podía volver a ingresar.

Sin embargo, y contra todos los pronósticos, a las pocas horas de su salida la producción de Telefe hizo una “reinterpretación” de las reglas y Cristian regresó y al final del ciclo se coronó granador.

“En GH 2011 tuvieron que cambiar el formato por este boludo que les tira factos. Como se los dije en un momento, algo de esto entiendo y encima quiero que gane Furia, así que hagan lo que quieran”, dijo.

“El rating era yo, todo se movía a mi gusto y antojo, y me gané 100 mil dólares que empezaron con la construcción de mi bello futuro”, siguió.

Las palabras del “hermanito” reavivaron la polémica en torno a los tratos que estaría recibiendo Juliana Scaglione, mejor conocida como Furia, ya que muchos fanáticos de show aseguran que estaría apadrinada por la producción.

Al igual que Cristian U, el subcampeón de Gran Hermano 2011, Emiliano Boscatto, deslizó que durante el ciclo hubo una especie de “arreglo”.

“Esto nunca lo conté, pero antes de volver a entrar, Cristian me agarra y me dice: ‘Cordobés, Vos y yo vamos a estar en la final’. Al principio no le creí, pero durante todo el programa él no se metió conmigo hasta la final”, explicó en una entrevista con el periodista Fabricio Cruz de Media Connect.