Así fue la violentísima pelea entre Furia y Martín que cambia todo para siempre

En la casa más famosa del país, la tensión alcanzó nuevos picos con una fuerte discusión entre dos de sus participantes más polémicos: Juliana “Furia” Scaglione y Martín Ku.

La disputa, centrada en la decisión de qué familiar debía abandonar la casa, dejó a los espectadores sin aliento y marcó un antes y un después en la convivencia.

Martín, Furia, Emmanuel, Nicolás, Bautista, Virginia y Darío, los últimos 7 participantes de Gran Hermano 2024

Martín Ku sugirió inicialmente que “Bautista gane el liderazgo como grupo”, pero finalmente fue Darío quien se llevó el liderazgo. En el transcurso de la conversación, Martín expresó su deseo de que María del Rosario, la novia del Chino, permaneciera en la casa.

Esta opinión fue rápidamente rechazada por Juliana, quien arremetió: “Me mira con caras que no me gustan porque es una actriz del ojete, tiene envidia de quien soy. ¡Afuera! Harta de las fallutas, estoy harta que vengan estas pendejas a mirarme con cara de orto”.

Martín, visiblemente molesto, no dudó en defender a María: “Mari no es falluta, solo eso te voy a decir, no vas a decir eso”. La tensión escaló rápidamente y Furia, llena de enojo, continuó: “¡Dale, actor! Me parece una falta de respeto, no tengo por qué recibir mierda, nada más”. La acalorada discusión, presenciada por sus compañeros, dejó la atmósfera de la casa cargada de tensión.

Antonella y María abandonan la casa de Gran Hermano por decisión de los jugadores

Tras el enfrentamiento, los participantes se reunieron en el SUM de la casa para tomar una decisión crucial. Después de un extenso debate, se concluyó que lo mejor para el juego era eliminar a Antonella, la mamá de Nicolás, y a María, la novia de Martín Ku. La decisión fue tomada en conjunto, evaluando las estrategias y alianzas dentro de la competencia.

La salida de Antonella y María se produce en un momento crítico del programa, justo cuando las estrategias y las alianzas son más importantes que nunca.