Se filtró cuándo se eliminan a los familiares de Gran Hermano

En la noche de ayer, la casa más famosa del país se llenó de emoción y lágrimas con el ingreso de un familiar de cada uno de los participantes que siguen en competencia en Gran Hermano. Esta inesperada visita trajo consigo una nueva dinámica al reality, generando expectativas tanto dentro como fuera de la casa.

Durante la tarde, en el programa “Cortá por Lozano” conducido por Verónica Lozano y emitido en Canal Trece, Sol Pérez reveló información crucial sobre el futuro de los familiares en el juego. “Todos están intentando analizar qué van a hacer los familiares. Hoy ya hay líder, los familiares van a jugar para el liderazgo de la próxima semana”, comentó Pérez, destacando el nuevo rol activo de los familiares.

Pero la sorpresa no terminó ahí. Sol Pérez también aseguró cuándo comenzarán las eliminaciones de estos nuevos habitantes temporales: “Además, pregunté cuándo se van a empezar a ir los familiares y me dijeron que hoy”.

La pelea de Alán y Sabrina de Gran Hermano

Paralelamente, fuera de la casa, se desató una controversia relacionada con uno de los ex participantes. Sabrina Cortez, ex concursante de Gran Hermano, publicó un contundente comunicado en sus redes sociales sobre las infidelidades de Alan Simone, quien sigue en competencia.

“Hoy dijo Alan que sabe que no podría volver con él o sería muy difícil y es porque sabe bien todo lo que hizo y que no se va a exponer porque no es necesaria la opinión de ustedes en este aspecto”, inició Cortez en su mensaje.

La publicación de Sabrina de Gran Hermano 2024 que indicaría que se separó de Alan

La joven continuó criticando duramente a Simone: “Es preferible la salud mental porque nada me cambia lo que quieran pensar de mí y de él y eso, créanme, le cag* la vida si se muestra”.

Cortez fue aún más explícita, señalando: “Así que debería agradecer que todavía hay buena gente que no busca seguidores y me siguen enviando los chats por privado porque ahora activó su cuenta, pero que no tire la pelota, que se haga cargo y responsable, como adulto que es”.