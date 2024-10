Gran Hermano aún no comenzó y ya tiene su primera baja: “Me tienta, me divierte”

Santiago del Moro y Telefe, cada uno por su parte, ya hicieron el anuncio de que Gran Hermano vuelve muy pronto y la expectativa entre sus fanáticos es total.

Una vez terminada la edición chilena del formato, volverán a prenderse las luces de la casa más famosa del país, que supo apagar Bautista Mascia hace algunos meses.

Con nuevas reglas, participantes y un premio que llegará al finalizar el ciclo, por el momento se siguen puliendo varios detalles. Entre ellos queda dictaminar cómo será la noche del debate que habitualmente va de lunes a viernes.

Gran Hermano tendrá una ausencia confirmada en su nueva edición.

En ese sentido, la producción piensa varios cambios, además de una puesta en escena renovada. Una de las cuestiones a tener en cuenta será la presencia fija de Sol Pérez, dado que estará transcurriendo por su embarazo.

Si la abogada y modelo no sigue en el ciclo serán dos las bajas, puesto que ya se confirmó que Ximena Capristo no formaría parte del equipo este 2025.

La ex panelista de LAM y que también estuvo en Telefe, confesó que tiene una propuesta para estar en televisión, que la aleja del reality y es algo totalmente nuevo.

“Siempre arranca Gran Hermano, pero yo tengo otra propuesta para hacer. No puedo contar nada por el momento. Hay un tema de si se van al canal o se mudan a otro lado, mmm…, mucho no puedo decir, pero ya tuve algunas reuniones y me tienta, me divierte”, explicó Capristo.

Sin querer dar demasiados detalles, la pareja de Gustavo Conti mantuvo el hermetismo en todo momento. Aunque su futuro está por definirse es posible que Gran Hermano no será su casa en el corto plazo.

“Es probable que arranque con ellos, en la nueva temporada. Es tele, voy a ver, me parece que este año Gran Hermano no. Todavía no he tenido la propuesta, pero siempre están abierta las puertas en Gran Hermano, porque hemos tenido una buena experiencia, trabajar ahí en Telefe y es el canal que la primera vez me dio la oportunidad”, cerró Capristo