Video: así se dio cuenta Martín Ku que su novia Marisol se había operado la nariz

El reencuentro entre Martín “Chino” Ku y su novia Marisol en la casa de Gran Hermano 2024 dejó a todos emocionados. Marisol, quien se sometió a una rinoplastia y aclaró su cabello a principios de mayo, sorprendió a su pareja con su nueva imagen el pasado lunes 10de junio.

Desde su ingreso a la casa de Gran Hermano el 11 de diciembre, Chino solo había visto a Marisol en un emotivo encuentro en febrero durante una de las sesiones de “congelados”. Sin embargo, este reencuentro fue distinto, ya que Marisol ingresó con una imagen completamente renovada.

La expectativa en el Debate de Gran Hermano era alta cuando Santiago del Moro, conductor del programa, le preguntó a Martín cómo encontró a Marisol con su nueva apariencia. “No puedo creer que estés acá. No puedo creer que te esté viendo”, fueron las primeras palabras de Chino al ver a su novia.

Marisol, ansiosa por la reacción de su novio, preguntó: “¿Cómo estoy?”. Chino, enamorado, respondió sin dudar: “No podés estar más hermosa. Imposible”.

Sin embargo, aún no había notado el cambio específico en su rostro. Del Moro, intentando que Chino observara más detenidamente, le preguntó: “¿Cómo la ves Martín? ¿La ves bien?”. A lo que Chino, visiblemente emocionado, respondió: “Está muy hermosa. Posta, no tengo palabras”.

Marisol y Martín, fuera de Gran Hermano 2024

El descubrimiento del cambio por parte de Martín Ku

Lo curioso es que Chino no se dio cuenta inmediatamente de la rinoplastia de Marisol. Al preguntarle ella: “¿No me ves distinta?”, él, algo desorientado, respondió: “¿El pelo?”.

Solo después de un comentario de Tintu, otra participante, Chino finalmente notó el cambio: “¿La nariz? ¿Te hiciste la nariz? Siempre te la quisiste hacer”.

Marisol habla sobre su Rinoplastia

Marisol no tuvo reparos en hablar sobre su cirugía. En una entrevista con Rafa Juli, notero de Intrusos, explicó: “Me siento muy bien. El proceso fue súper ameno y la cirugía salió muy bien. Me operé hace tres semanas”.

Aclaró que solo se realizó una rinoplastia y, con humor, desmintió los rumores sobre otros procedimientos: “Se habló de que te ibas a hacer un retoque en las partes pudendas. Sí, lo escuché, pero quédense tranquilos que después de seis meses, que no hubo acción ahí abajo, se rejuveneció sola”.

Gran Hermano: Emma se reencontró con su esposo Nicolás y Martín, con su novia María

Marisol también reflexionó sobre cómo esperaba que Chino reaccionara a su nueva imagen: “Él no se enteró de la cirugía, pero ya sabía que me iba a operar. Le va a sorprender que ya me la hice y que no lo esperé”.

Añadió que había estado pensando en la operación durante 12 años: “No es algo que me traumaba, pero era algo que no me gustaba. Entonces dije ‘tengo el tiempo, tengo el dinero, lo hago’”.

