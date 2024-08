La reacción de los ex Gran Hermano en redes al sorpresivo embarazo de la novia de Martín Ku

La noticia del embarazo de Marisol, como se la conoce a la novia de Martín Ku de Gran Hermano públicamente, trascendió luego de que en LAM dieron la noticia. La joven aún no atraviesa el primer trimestre, pero en el programa que conduce Ángel de Brito decidieron hacerla pública y de esta manera se enteraron los exparticipantes del reality de Telefe.

Si bien semanas atrás se viralizó una foto de ambos en un hospital, cuando ella iba a una consulta con un profesional, en su momento la joven lo desmintió y aseguró que solo había ido al ginecólogo acompañada por su pareja. Sin embargo, Pepe Ochoa, productor del programa de AméricaTV, confirmó que la cita era porque ella está embarazada.

El enojo de Martín Ku con los comunicadores que contaron que será papá junto a Marisol

Si bien la pareja esperaba que pase un tiempo prudencial para decirlo, ya que aún no cumple las 12 semanas que aconsejan esperar, se vieron obligados a confirmarlo y pidieron respeto. “La exposición tiene sus pros y sus contras”, escribió Martín en sus redes.

Y luego expresó: “En esta ocasión, lo queríamos mantener en privado, por lo menos hasta haberle contado a nuestras familias. Se lo tuvimos que contar por llamada debido a que alguien del hospital le dio toda la información a varios canales”.

Martín Ku sobre los primeros meses de embarazo de Marisol

Así reaccionaron Catalina, Denisse y Flor Regidor a la noticia de que El Chino va a ser papá

Apenas contaron la noticia en el programa de Ángel de Brito, algunas de las ex Gran Hermano no se aguantaron a reaccionar en sus redes a la llegada de un “mini Bro”, como lo describió Denisse.

“Chicos yo sabía, se lo dije a Nico hace dos semanas que lo presentía”, escribió Florencia Regidor, quien está en pareja con Nicolás, uno de los mejores amigo que el Chino se hijo en la casa.

El otro Bro es Bautista y no fue él precisamente quien se expresó en redes, sino su pareja. “Chicos me va a agarrar algo. Mini Broooooo”, escribió Denisse González y automáticamente reaccionaron los fans del programa. También Catalina Gorostidi reaccionó al embarazo de la novia de Martín: “Voy a ser tía???? Me muero, me mueroooo”.