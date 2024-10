Florencia Regidor sorprendió a todos con su nuevo look tras su salida de Gran Hermano

Florencia Regidor se destacó como una de las revelaciones de Gran Hermano 2023. Ingresó al programa en su fase final y logró avanzar de manera considerable, además de encontrar un amor, que poco tiempo después, la desilusionó. Tras descubrir la infidelidad de Nicolás Grosman, la joven decidió dar un giro drástico en su vida, comenzando por un cambio de look. Tres meses después de la finalización del reality, su transformación fue tal que muchas personas apenas la reconocen.

Semanas atrás, Florencia optó por oscurecer su cabello, un cambio que le ha cambiado su apariencia de manera drástica. Desde entonces, según lo que comparte en sus redes sociales, se ha dedicado a promocionar distintas marcas y ha realizado viajes a Bariloche, donde anima fiestas de egresados junto a Manzana, un excompañero de Gran Hermano.

En su perfil, también dejó información de contacto para quienes quieran hacerle propuestas laborales y creó un canal de difusión en WhatsApp, permitiendo a sus seguidores mantenerse al tanto de sus actividades y novedades.

Por otro lado, Nicolás Grosman volvió a estar en el centro de la atención debido a un conflicto con sus antiguos amigos. Al parecer, se sintió traicionado después de que estos entrevistaran a Flor Regidor sin consultarle antes. Gastón Trezeguet comentó en X: “Nicolás llegó al programa de Los Bros y no quiso salir al aire con el chino y los demás, ofendido porque sacaron por videollamada a Flor Regidor sin consultarle”.

En la cuenta de redes de LAM (América) se mostró un fragmento del programa, donde se ve a Florencia conversando con Martín Ku y Hernán Ontivero. Durante la charla, la modelo, que actualmente disfruta de unas vacaciones en Europa, explicó: “A mí no me gustan los gringos”.

Ante esta declaración, el Chino le respondió: “¿Cómo sabés que no te gustan, si no los conociste todavía?”. Flor aclaró: “Bueno, pero ya sabés, a mí me gusta que sean de barrio”. Ontivero no tardó en sumarse a la broma: “Se nota. Se notó un montón que te gustan que sean de barrio”. Con ironía, agregó: “Una calle el otro...”, lo que desató las risas en el estudio. Regidor concluyó justificándose: “Bueno, o sea, hubo una excepción. Salió mal, hay que volver a las raíces”.