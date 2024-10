Nico Grosman, finalista de GH, se lanzó como cantante, presentó su primer tema y fue furor en redes

Nicolás Grosman, quién fue finalista en la última edición de Gran Hermano, decidió comenzar su nuevo proyecto y carrera musical. Estrenó su tema debut “Mi Nena”, con un ritmo que recuerda las épocas de bandas de cumbia como Rombai o Maramá.

La canción ha tenido reacciones mixtas hasta ahora, con muchas personas apoyándolo por su reciente aparición en el famoso reality. Otros usuarios de las redes sociales mencionan que creen que su carrera tal vez no llegue a buen puerto, aunque también aclaran que es muy temprano para sacar conclusiones.

Algunos de los comentarios que se publicaron en la red social X (antes conocida como Twitter) fueron: “No sirve para cantar, ni para ser divertido, ni para ser un amigo decente, ni un novio decente, tiene gustos horrendos como la dumbo, malísimo el tema”, “Ahora todos sacan temas. Extraño la época en que para cantar era necesario saber cantar”.

Por otra parte, en la sección de comentarios del videoclip subido a Youtube algunas personas comentaron apoyando la faceta musical del ex participante: “Tengo que admitir que es un temazo de la onda del verano 2016 tranquilamente! Lo pienso escuchar todos los días”, “Esta zarpado la canción y me encanta la parte de “ella y su pelo moreno con sus ojos color miel” y “Felicidades Nico esta re buena la cancion pero que lastima que no aparece bauti pero después estuvo muy buena te lo mereces”.

La historia de Nico Grosman

Nicolás Grosman, de 21 años, capturó la atención del público al quedar entre los últimos tres participantes de Gran Hermano tras siete meses de aislamiento. Junto a Bautista y Emmanuel, Nicolás destacó por su carisma.

Vivió su infancia en Mataderos y se mudó a Ramos Mejía, La Matanza; Provincia de Buenos Aires. Completó su educación en el Colegio Don Bosco mientras desarrollaba una vida activa, aprendiendo guitarra por YouTube, entrenando en artes marciales y jugando al fútbol.

Antes de su participación en el reality, Nicolás ya había ganado notoriedad en el mundo del modelaje. Protagonizó campañas publicitarias para marcas reconocidas como Adidas y Topper.

Estas imágenes, difundidas por fanáticos, lo llevaron a brillar tanto en publicidad gráfica como en televisión. Su presencia en el reality le permitió mostrar su talento para el modelaje y su atractivo personal, capturando la atención de espectadores y marcas.

Gran Hermano no solo probó las habilidades de convivencia de Nicolás, sino que también amplió su visibilidad en los medios. Desde su entrada al juego, se ganó el cariño del público y la admiración de compañeros como Martín Ku y Bautista.

Florencia, su pareja dentro de la casa, también contribuyó a fortalecer su imagen. Varios seguidores del programa lo comparaban favorablemente con Marcos Ginocchio, el ganador de la edición 2022, destacando similitudes en sus personalidades.