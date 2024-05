Filtran el video en el que Mauro le canta toda la verdad a Furia y que la producción lo ocultó

Los ocho participantes que van rumbo a la final de Gran Hermano recibieron mensajes grabados de sus excompañeros, algunos generales y otros con dedicatorias. Pero en las últimas horas se filtró que uno de los dos mensajes que Mauro grabó no fue emitido al aire y creen que para cuidar a Furia, ya que el joven directa o indirectamente le hablaba a ella.

Los jugadores de esta edición llevan casi seis meses encerrados, los que ingresaron el 11 de diciembre cuando arrancó el programa, por lo que la más mínima información a ellos puede llegar a afectarles. Es por eso que a los ex les permitieron enviar mensajes breves y sin información que pudiera complicar el aislamiento o la estadía de los jugadores.

Mauro y Furia se reconciliaron

En el programa del jueves les pasaron los dos mensajes que grabó la mayoría, pero la producción evitó y guardó uno de los importantes, el mensaje en el que Mauro le advertía a Furia que no la estaba esperando, ya que ella lo nombra permanentemente y pide por él.

“Vi que pasaron mi saludo a lo último, pero fue el general. Hice uno personalizado para un par de jugadores y no lo pasaron. Pensé que lo iban a pasar y no lo pasaron y bueno, es así, qué le voy a hacer”, contó al principio Dalessio.

La pelea entre Furia y Mauro sigue dando de que hablar.

El mensaje de Mauro Dalessio que no le llegó a Furia

Mauro es de los últimos jugadores que quedó eliminado de la casa por el voto del público y en el reality se destacó por su personalidad, pero sobre todo por la relación que mantuvo con Furia, la que no terminó en los mejores términos.

“Era un mensaje para Bauti, para Flor que decía que la quería mucho y para Darío que también lo amo un montón”, reveló sobre para quiénes era su mensaje, aunque también hubo uno dirigido a Furia, en el que aparentemente no la nombró.

Si bien Furia habla todo el tiempo de él y asegura que lo extraña, todo indica que de parte de Mauro ya está todo dicho y se muestra convencido que lo de él con la jugadora más polémica está terminado.

“Y decía simplemente que no me esperen afuera, que no estoy esperando a nadie y que estoy soltero. Era ese el mensaje pero no lo pasaron”, cerró y de esta manera dejó en claro que quiso advertirle a Juliana que lo de ellos se terminó.