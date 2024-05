Furia ya tiene la primera cirugía que se hará cuando salga de Gran Hermano 2024

Furia, una de las participantes más destacadas de “Gran Hermano 2024″, vuelve a ser el centro de atención después de que se filtraran imágenes de su transformación antes y después de someterse a una rinoplastia.

Aunque algunos usuarios han expresado críticas sobre el resultado, su hermana Coy reveló que ya tiene planeada una sorpresa para ella: una cirugía correctiva una vez que salga del programa.

En declaraciones compartidas en las redes sociales de Furia, su hermana Coy aclaró: “Voy a salir a aclarar: Furia no tenía plata para una rino. Nos prestamos ambas a médicos practicantes. Ahora sí, ríanse tranquilos de que nos quedó mal. Furia es GH, sigan soportando”.

Furia, cuando se hizo la rinoplastia

Hace unos días, Juliana Scaglione compartió detalles sobre una cirugía nasal que había experimentado en el pasado. “Sí, me hice una cuando salía con un muchacho, que un día me dijo narigona y todo un curso me dijo narigona”, admitió Scaglione durante una conversación con sus compañeros.

“¿Qué hice como una pelotuda? No tenía mucha plata y fui a un hospital que me dijo mi amiga, donde las hacían baratas y bueno, me operé. Respiro como el ojete”, reconoció.

Nuevas e inesperadas reglas en Gran Hermano 2024

En las últimas horas, un comunicado de Gran Hermano puso nerviosos a los jugadores, ya que recibieron la noticia de un cambio en el juego, rumbo a la final. Se trata de cómo computarán de ahora en adelante cualquier tipo de sanción en caso de que los participantes no cumplan con el reglamento del juego.

Previo a la gala de nominación del miércoles, el dueño de la casa les advirtió que si alguno no cumple con lo establecido para formar parte del programa, ya no recibirá sanciones como ir a placa o perder el liderazgo, sino que los sancionarán con recortes económicos del posible premio que puedan llegar a ganar.

“En vista de que estamos en las últimas instancias del programa, las sanciones serán económicas y se verán reflejadas en una disminución del premio final”, comenzó diciendo la voz de GH.

“Quedan debidamente notificados para que todos cuiden sus acciones dentro de mi casa en lo que queda del certamen”, añadió y los jugadores no pudieron ocultar su cara de asombro ante este anuncio por el que deberán cuidarse mucho más que antes.