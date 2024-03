Quién es el familiar de un ex Gran Hermano que debutará en el teatro: “Estamos muy contentos”

Este jueves 7 de marzo llega “Le decían Manuel”, una comedia dirigida por Dino Stella y protagonizada por Rodolfo Castañares, el padre de Nacho, finalista del Gran Hermano 2022.

Esta nueva propuesta se podrá ver todos los jueves en el Teatro CPM Multiescena (Avenida Corrientes 1764, Capital Federal). En diálogo con PrimiciasYa, el padre del subcameón vigente de GH contó cómo se prepara para este nuevo desafío.

El padre del ex jugador debuta en calle Corrientes.

“Estamos felices con este proyecto y siempre tenemos los nervios de que falta muy poquito y eso te genera como una ansiedad, pero estamos muy contentos con el resultado”, comenzó Rodo.

Castañares se hizo conocido cuando ingresó a la casa de Gran Hermano a compartir unos días con Nacho y desde entonces cautivó al público con su hermosa relación que tiene con su hijo.

“Ahora estoy viviendo mitad de semana en Argentina y mitad de semana en Uruguay porque también trabajo en Montevideo. Esto surge porque yo ya era actor hace tiempo y ya había hecho varias cosas, pero siempre en papeles secundarios”.

“Lo que realmente ha hecho el reality es catapultarte en puertas que se pueden abrir o no, y a la salida del concurso pues me ofrecieron varias cosas y esto en particular. Este guión que me dieron para leer, me pareció interesante porque si tiene algo semejante a lo que fue mi migración en ese momento”, apuntó analizando la obra.

“Trata de un argentino que ha vivido unos años en España y vuelve a Argentina como con su visión europea y me pareció gracioso, muy divertido. Empecé a leerlo, contacté con el director y empezamos a darle un poquito de forma y aquí estamos ya para estrenar”, sumó.

En cuanto a la reacción de Nacho Castañares, su padre indicó que lo tomó con alegría. “Nacho se alegró muchísimo porque todo lo que nos pasa a cualquiera de los dos es satisfacción y alegría. Realmente era mi primera oportunidad de trabajar en un teatro, lo que todo actor quiere y realmente me ha apoyado mucho”, pronunció.

“Ha estado conmigo todo el tiempo en el tema de la decisión porque había otro proyecto también y no sabía si lo iba hacer o no, y al final me he decidido por este y estoy encantado realmente”, remarcó Rodo sobre la decisión que tomó en el plano profesional.

Además de Rodo Castañares, forman parte del elenco que narra la apasionante historia de dos amigos, Manuel (Castañares), quien regresa de España después de 7 años, y Julián, con su aferrado amor a Buenos Aires, Marcelo Silguero, Flor Padilla y Lautaro Disi.