Coti Romero blanqueó el momento íntimo que vivió con Nacho Castañares en una fiesta

Ya pasó bastante de la última edición de Gran Hermano, pero las noticias sobre los hermanitos siguen saliendo a la vista. Esta vez, la protagonista es Coti Romero, quien aclaró que tuvo un gran acercamiento a Nacho Castañares.

Nacho Castañares.

En los últimos días, se dio a conocer un video muy particular donde se ve a Coti y Nacho muy cerca, pero ellos supieron generar una estrategia cuando esto vio la luz. Es así que decidieron mentirle al mundo y no dar a conocer que tuvieron un affaire.

Coti Romero.

El clip fue compartido por la cuenta oficial de LAM, el programa conducido por Ángel de Brito y se ve el momento exacto donde se besan en la boca. Esto generó debates en las redes y la protagonista tuvo que hablar al respecto.

“Esto con Nacho fue porque me pide un chicle y yo le digo si, tengo acá y le muestro el mío. Somos amigos, y no le pase tampoco el chicle, se lo mostré, el me hizo la seña como que lo iba a agarrar pero no lo agarró”, dijo Coti en el programa de Ángel de Brito la primera vez que le consultaron del tema pero nada era cierto.

Luego se fundamentó en la forma que fue grabado el video y dijo: “Es por la perspectiva del video, pero ni siquiera se ve, es un video súper mega borroso. No es un beso”.

Coti blanqueó un romance con Nacho Castañares

La mentira tiene patas cortas dice el dicho y esta vez se replicó en lo dicho por los hermanitos cuando le consultaron al respecto. En las últimas horas, se dio a conocer la verdad.

Desde la cuenta de X de LAM, compartieron un video de una entrevista donde la correntina expresa la pura verdad en su confesión: “Los dos íbamos a decir que fue simplemente por un chicle, que uno le había pedido el chicle al otro”.

“La otra era decir no me acuerdo, no sé qué fue lo que pasó. Todavía no entiendo cómo se vio tanto porque los dos estábamos en plena oscuridad”, sumó dándole más contexto a la historia.

Luego dio más detalle sobre la mentira que había dicho anteriormente: “Esa nota fue hoy a las 10 de la mañana, estaba dormida. Lo que yo quise dar a entender es que ni nosotros nos acordábamos de lo que había pasado. Estábamos borrachos, mas o menos. Yo estaba tomando vodka”.

Como si esto fuese poco, algunas horas más tarde el conductor Pepe Ochoa dejó en claro que hubo más entre los jovenes que vieron la fama en Gran Hermano: “Hubo sexo también. Lo tengo confirmado. Trincaron post Bresh”.

Qué pasó entre Coti Romero y Nacho Castañares en la Bresh.

Por otro lado, en un móvil de LAM, Nacho negó todo y aseguró que se trata del plano del video: “Na, no fue un beso”.