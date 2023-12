Romina Uhrig y Nacho Castañares a los besos en pleno boliche

En las últimas semanas, Nacho Castañares ha sido vinculado sentimentalmente con varias mujeres tras su separación de La Tora.

Aunque el propio protagonista ha desmentido dichas afirmaciones, nuevos rumores sugieren que su corazón podría estar latiendo al compás de Romina Uhrig, otra exparticipante de Gran Hermano.

Nacho y Romina compitieron por un lugar en la gran final de Gran Hermano

Originario de España, Nacho había comenzado una relación con Lucila Villar durante su participación en el certamen de Telefe.

Sin embargo, sorpresivamente, su vínculo llegó a su fin en buenos términos, según fuentes cercanas. En el ínterin, surgieron especulaciones sobre un posible romance entre Nacho y Coti Romero, otra exconcursante, a quienes habrían visto compartiendo besos apasionados.

El último rumor apunta ahora a que la exdiputada, Romina Uhrig, habría estado muy cerca de Nacho Castañares, desatando un nuevo escándalo.

Martín Salwe, en el streaming de Intrusos, compartió la noticia asegurando un “crossover inesperado” entre los dos exhermanitos, afirmando que los vieron a los besos en un boliche del oeste de la provincia de Buenos Aires.

Ante estas acusaciones, Nacho Castañares respondió aclarando la situación: “No estábamos dándonos besos ni nada, pero estábamos muy juntos. Puede ser que estuviéramos charlando como en un boliche, que tienes que hablar en un oído”. Agregó que él y su amiga estaban solos en ese momento y no vio a otros compañeros de Gran Hermano.

Romina Uhrig habló de la presentación en el Bailando 2023

Por otro lado, en su presentación en el Bailando 2023, Romina Uhrig sorprendió al expresar a Marcelo Tinelli que no pensaba salir a la pista.

Se confirmó quién acompañará a Romina en el quinto ritmo de El Bailando 2023.

“Es un papelón. No estoy enojada. Pensé que no salía y me tomé tres gines”, reveló. Aunque aclara que no es culpable de lo que ocurrió esa noche, reclamó al conductor la cantidad de tragos que le proporcionan: “Te voy a pedir algo. Te dan tres tragos nada más, sumale uno más, por lo menos, es muy poco”.

