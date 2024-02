Romina se le confesó a un participante y fue directo al hueso: “¿Te gustó, no?”

La participante Romina Uhrig ha dado un emotivo adiós a sus compañeros de la casa de Gran Hermano 2023 (Telefé) este domingo, luego de compartir algunos días en convivencia con ellos.

La ex-diputada, conocida por su paso en la edición 2022 del reality show, expresó su gratitud hacia los participantes por “haberle abierto las puertas” y destacó las cualidades individuales de cada uno de ellos.

Romina fue muy bien recibida por parte de los concursantes de Gran Hermano 2023.

Sin embargo, cuando llegó el momento de hablar sobre Nicolás Grosman, Romina no escatimó en elogios e incluso lanzó algunas indirectas cargadas de picardía.

“Acá Nicolás, vieron que ya me aprendí el nombre de todos”, mencionó Romina entre risas, iniciando así sus comentarios sobre sus compañeros.

Y continuó elogiando a Nicolás: “Nico también... un divino. Hermoso chico. Muy lindo personalmente, Nico. Ya se te va a dar lo del hombre araña”, agregó, mostrando un gesto sonrojado y cómplice.

Nicolás, por su parte, recibió los halagos de Romina con una sonrisa tímida, mientras que el conductor del programa, Santiago del Moro, intervino en la conversación para añadir un toque de picardía a las indirectas de la ex-participante.

“¿Te gustó un poco, o no?”, preguntó Del Moro a Romina, generando risas entre los presentes. “No, me parece... viste cuando... me parece muy lindo. Para que a mí alguien me parezca muy lindo es difícil. Me pareció muy lindo (Nicolás)”, destacó Romina, elogiando nuevamente a su compañero con un tono elocuente y cariñoso.

La despedida emotiva de Romina Uhrig

Además de elogiar a Nicolás, Romina dedicó palabras de admiración y aprecio hacia los demás participantes.

Sobre Manzana expresó: “La verdad que me cayó superbien. Que siga siendo como es, no tiene que demostrar nada”. Mientras que sobre Rosina, destacó su autenticidad y su humor hermoso que alegra la casa.

Romina dio dos votos positivos y dos negativos a los participantes de Gran Hermano

Sin embargo, fue con Furia con quien Romina mostró un enfoque crítico, reconociendo que a veces la mira con preocupación y sugiriendo que tal vez en el futuro puedan conversar fuera de la casa para comprender mejor su situación.

A pesar de los altercados, Romina describió a Furia como un “dulce de leche”, señalando que percibe una personalidad compleja detrás de su apariencia desafiante.