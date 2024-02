Gran Hermano descubrió la mentira de Lisandro y su reacción preocupó a todos en la casa

Este domingo de doble gala de eliminación en Gran Hermano se vivió con mucha tensión y suspenso al conocer quiénes serían los participantes que se salvarían de la placa. Sin embargo, un jugador tuvo una inesperada reacción luego de un comentario de Santi del Moro y preocupó a todos en la casa.

Mientras Romina Uhrig se despedía de cada jugador, el conductor le comentó a Lisandro que debía hablar con él respecto a vida privada, algo que generó mucha preocupación en el joven de Lomas de Zamora.

Lisandro fue salvado de placa pero un comentario de Santiago del Moro lo desestabilizó

Cuál fue la mentira que Lisandro le dijo a Gran Hermano para entrar al reality

Lisandro Navarro siempre se mostró reservado respecto a su vida privada y cuando ingresó a Gran Hermano reveló que tenía pareja. Sin embargo, ocultó ese dato en el casting del programa y, por el contrario, se presentó como un hombre soltero que esperaba conocer gente nueva en la casa.

Como el ojo todo lo ve, no pasó mucho tiempo hasta que la producción descubrió la mentira de Lisandro y este domingo Santiago del Moro se lo dio a conocer.

Esta noche, Romina Uhrig dejó la casa más famosa y a la hora de despedirse de Lisandro, el conductor del programa le preguntó si sentía atracción por el jugador, a lo que ella recordó que tenía novia.

Tras el comentario de la ex diputada, Santi del Moro le adelantó a Licha. “Yo tengo que hablar con vos de eso. En otro momento vamos a hablar”. A pesar que el conductor aclaró que no se trataba de nada serio, el participante se mostró muy preocupado por la situación.

Luego de revelar que Licha fue el primero en salir de placa, su reacción no fue la esperada y le confesó a del Moro que se sentía mal por su comentario. “Con lo que me decís no me dejas tranquilo para nada”, expresó.

Acto seguido, Licha ingresó al confesionario y allí el conductor le reveló que Gran Hermano ya sabía todo respecto a la relación con su novia Milagros, dato que él decidió omitir en el casting.

Luego de que la verdad saliera a la luz, el participante confesó que se sintió muy preocupado. “Casi me haces infartar Santi. No me dejaste ni festejar”, le dijo Licha al conductor.

Finalmente, el jugador de Lomas de Zamora contó la situación a sus compañeros y bromearon respecto a las sospechas que todos tenían tras el comentario del conductor, las cuales iban desde una noticia sobre infidelidad y hasta un embarazo.”Pensaba que iba a ser papá”, expresó divertido Licha.