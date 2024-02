Rosina cumplió su promesa y le hizo una broma a Lisandro en Gran Hermano que lo dejó sin palabras

Luego de una semana atípica en Gran Hermano donde se formó una multitudinaria placa tras cambios en el juego, los participantes realizaron promesas si llegaban a quedarse en la casa. Rosina fue una de las participantes que cumplió su palabra y dejó atónito a uno de sus compañeros.

La bella uruguaya se acercó a Lisandro Navarro con un serio planteo y su reacción se viralizó en las redes sociales.

La reacción de Lisandro al escuchar la confesión de Rosina

Rosina cumplió su promesa y le hizo una broma a Lisandro

Este semana en Gran Hermano los 12 participantes que se encontraban en placa debieron prometerle al público hacer algo en la casa si llegaban a continuar en juego. Cuando llegó su turno de entrar al confesionario, Rosina hizo una promesa que generó risas y expectativas en los fanáticos.

“Le voy a hacer una tremenda broma a Lisandro. Le quiero hacer creer que estoy sospechando desde mi cumpleaños que él gusta de mi. La idea es que se lo crea y caiga en esta broma”, expresó la uruguaya.

Tras conocerse los resultados finales, Rosina fue elegida por el público para quedarse en la casa, por lo tanto este miércoles cumplió su promesa y encaró a Lisandro con un planteo que lo dejó boquiabierto.

La joven de 26 de años se acercó a Licha y le habló muy seriamente para que no sospechara de la broma. “En mi cumpleaños yo vi tu mirada. Te juro que siento que querías llamar mi atención. Capaz que estoy re loca, pero siento eso”, le expresó Rosina a su compañero.

Luego añadió. “Siento que me mirás todo el tiempo. Y te lo vengo diciendo. Capaz gustás de mi y no te animás a decírmelo.”

Lisandro se mostró sorprendido y hasta preocupado por el planteo de Rosina y le dijo que las cosas no eran como ella pensaba. “Yo no quiero que se confunda. No tengo nada que admitir porque no te miro con otros ojos”, admitió.

Rosina le confesó a Lisandro que le hizo una broma

Al terminar la charla y darse cuenta que Lisandro cayó en su trampa, Rosina decidió confesarle que se trataba de una broma, lo que provocó una expresión de alivio en su compañero. “Me la recontra creí bolud*” le dijo Lisandro entre risas.