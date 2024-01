La verdad sobre la relación entre Furia y Licha que dejó sorprendidos a todos en Gran Hermano

Esta última semana en Gran Hermano, dos participantes dieron mucho de qué hablar tanto dentro como fuera de la casa por sus actitudes y acercamientos. Juliana “Furia” Scaglione y Lisandro “Licha” Navarro se mostraron muy juntos en diferentes momentos y este lunes se reveló la verdad.

Se reveló la verdad sobre la relación entre Furia y Licha

Luego de escuchar a Furia decir varias veces que sentía atracción por Lisandro e incluso luego de su intención de querer invitarlo a dormir con ella, los rumores de un posible acercamiento entre ellos se dispararon y aumentaron con actititudes que Licha también tuvo hacia ella. Finalmente, se conocieron los verdaderos sentimientos que tienen uno con el otro.

La verdad sobre Lisandro y Furia que sorprendió a todos en la casa

A pesar que Juliana y Lisandro comenzaron su convivencia con el pie izquierdo, con el paso del tiempo su relación mejoró a tal punto que en los últimos días se los vio muy juntos y en situaciones sospechosas.

Recientemente, las cámaras los captaron a ambos teniendo momentos tiernos, desde “besos de las buenas noches”, hasta palabras seductoras, mimos, masajes e insinuaciones que despertaron fuertes rumores de romance entre ellos, tanto entre los jugadores dentro de la casa como entre el público.

El acercamiento entre Furia y Licha que despertó rumores de romance

Este lunes, Gran Hermano contó toda la verdad acerca de la relación entre Lisandro y Furia la cual, para sorpresa de todos, se trató simplemente de un desafío por parte del Big.

Hace unos días, Gran Hermano citó a Lisandro y a Furia al confesionario y a ambos les ofreció cosas interesantes y llamativas si se animaban a participar de un desafío.

La oferta era una canasta de frutas y una cinta caminadora para toda la casa, si hacían creer a todos los jugadores que entre ellos pasaba algo. Furia expresó su emoción por la propuesta mientras que Lisandro aceptó entre risas.

“Vos me estás dando un regalo, amigo. Yo me estoy ganando un premio, esto no es un desafío”, expresó contenta Juliana. Al aceptarlo, ambos participantes comenzaron a actuar muy cariñosos entre sí hasta que esta noche se reveló toda la verdad, tanto a los integrantes de la casa como al público.

Sus compañeros confesaron darse cuenta de la relación entre Lisandro y Juliana y se mostraron muy sorprendidos al conocer la verdad. Finalmente, los participantes concretaron perfectamente la prueba y recibieron todo lo que Gran Hermano les prometió.

A pesar de tratarse simplemente de un juego, Furia tiró un comentario sobre Licha cuando Santi del Moro pensó en la posibilidad que el romance continuara: “Yo encantada pero está de novio, asique respetamos”