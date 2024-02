Lisandro de Gran Hermano enamoró a un productor que le ofrecerá trabajó ni bien abandone el certamen

Lisandro Navarro, no solo se ganó el cariño del público con el pasar de los meses, sino que además resultó ser el interés romántico – primero en broma, pero puede ir más allá- de Furia en Gran Hermano 2023.

Sin embargo, el carisma del morocho pelilargo deslumbró en el exterior a una figura impensada, quien ya pensó en hacerle una propuesta laboral que seguramente no podrá rechazar.

Se trata de José María Muscari, que subió a sus historias de Instagram un video en el que conversaba con su asistenta sobre el famoso reality de Telefe. La joven le consultó al productor si veía el programa. Si bien afirmó que no, advirtió que Licha es su debilidad.

Licha de Gran Hermano tiene trabajo una vez que salga de la casa.

“Miro un poquito Gran Hermano, no lo sigo tanto. Licha me encanta, me re calienta. Me encanta es divino y todos sus tatuajes, todo el cuerpo y todo. Me parece que lo voy a llamar para sex, ¿sabrá hacer algo? Bailar, cantar, actuar. Cuando salga de la casa lo voy a llamar”, dijo Muscari, recibiendo de su mano derecha una respuesta certera: “Todo se aprende en esta vida

Si José María Muscari sostiene sus pretensiones en el futuro próximo, Lisandro se convertiría en el primer hermanito de esta edición que, sin siquiera salir del show televisivo, ya tendría su primera propuesta laboral asegurada.

Cabe recordar que, de los concursantes de la última edición de Gran Hermano, Muscari puso sus ojos en Julieta Poggio, pero para formar parte de la comedia Coqueluche, la cual encabezó con otros grandes artistas.

Furia mandó a placa a Licha: ¿Estrategia o despecho?

Siendo líder de la semana, Furia Scaglione modificó la placa de nominados, quitando a Agostina y colocando a Lisandro en el voto telefónico. Si bien se trataría de una estrategia para dividir votos entre él y Martín Ku, sus nuevos aliados, en busca de eliminar a otro compañero, puede considerarse una advertencia de que su amor es real y no quiere un “no” como respuesta.