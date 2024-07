Finalmente, Furia y Licha de Gran Hermano tuvieron su casamiento: “Fui mala, pero te amo”

Juliana “Furia” Scaglione y Lisandro “Licha” Navarro se casaron en el ciclo de streaming que Gastón Trezeguet conduce en República Z. Se trata dos de los participantes más importante de Gran Hermano 2024.

Durante su tiempo en la casa fueron rivales pese a que ella le dijo, en varias oportunidades, que se sentía muy atraída hacía él.

En su paso por el streaming, Licha y Furia simularon su boda, tal como hicieron sus compañeros adentro de la casa de Gran Hermano 2024. Furia se puso un velo blanco y ambos caminaron por el estudio con la marcha nupcial.

“Estamos en presencia del shippeo más importante de la edición más larga que tuvo Gran Hermano Argentina. Es un honor para mí estar casando a Lisandro y a Juliana en show, porque lo dieron todo como protagonistas”, dijo Trezeguet.

“Primero, me alegra y espero que los hayamos divertido a todos con peleas, con momentos divertidos… Creo que hubo momentos muy divertidos, siempre lo dije. Sin Furia, Gran Hermano no hubiese sido lo que fue, le pese a quien le pese”, reconoció Licha.

Furia, por su parte, dijo: “Fui mala, pero te amo. “Apenas se abrieron las puertas de la casa, lo primero que vi fue la sonrisa de Licha, no es joda. Y cuando salí, también. No sé qué está pasando, a mí lo único que me importa es verlo feliz, así que gracias por esta boda porque la estaban esperando un montón”, dijo Furia, por su parte.