El irreconocible antes y después de Paloma de Gran Hermano: "Se arruinó"

El tan esperado estreno de la última temporada de Gran Hermano no ha estado exento de polémicas desde su inicio.

Este lunes, el reality show recibió a cinco nuevos participantes, entre los cuales se encuentra Paloma Méndez, una fotógrafa y acompañante terapéutica de 21 años proveniente de la localidad bonaerense de Martínez, provincia de Buenos Aires.

El antes y después de Paloma.

Sin embargo, la entrada de Méndez al programa ha desatado una ola de controversias en las redes sociales. Los usuarios no tardaron en viralizar fotos de la joven previas a su ingreso al programa, destacando notables cambios en su apariencia física.

Comparando imágenes del 2020 con las actuales, se observa una diferencia notable, especialmente en el tamaño de sus labios.

El antes y después de Paloma.

Los comentarios críticos no tardaron en aparecer en sus publicaciones de Instagram. Frases como “Cómo se arruinó la cara” o “Se hizo los labios súper enormes y al parecer algo en los cachetes, antes era más bonita” inundaron las redes, generando un intenso debate entre los seguidores del programa.

En las redes compararon a Paloma con Nahir Galarza

Además de las críticas estéticas, el público también señaló una sorprendente similitud entre Paloma Méndez y Nahir Galarza, la joven que protagonizó un sonado caso de homicidio en 2017.

Comentarios como “Igual que Nahir Galarza” o “¿No tiene un parecido con Nahir Galarza?” han inundado las redes, agregando aún más controversia al ingreso de la concursante.

Nahir Galarza

En su presentación para Gran Hermano, Méndez se definió a sí misma como un “personaje” y reveló algunos aspectos de su personalidad: “Soy bastante personaje, a veces la gente me pregunta si soy o me hago. El estudio no es lo mío, pero hice varias carreras”. Asimismo, destacó su carácter fuerte y su gusto por las tareas domésticas como lavar platos y limpiar.

A pesar de las críticas y comparaciones, Méndez ha logrado captar la atención del público desde su entrada al programa, convirtiéndose en uno de los temas más comentados en las redes sociales y generando una expectativa única en torno a su participación en Gran Hermano.