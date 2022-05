Dos actrices de ‘The Office’ contaron que casi mueren dos veces en un día durante la filmación

Jenna Fischer y Angela Kinsey actuaron durante todas las temporadas de ‘The Office’, la exitosa sitcom protagonizada por Steve Carell y John Krasinski. Esta semana, se conoció una revelación que ambas hicieron en su libro, que escribieron juntas, en el que contaron que estuvieron a punto de morir en dos oportunidades durante el rodaje de un capítulo.

The Office fue una serie de televisión estadounidense de humor ambientada en una oficina regional de venta de papel radicada en Pensilvania. Los episodios duraban 20 minutos y fue emitida desde 2005 a 2013.

Jenna Fischer y Angela Kinsey, quienes interpretaban a Pam y Angela, estrenaron su libro: “The Office BFFs: Tales of “The Office” from Two Best Friends Who Were There”. Allí, contaron el peligro que corrieron durante la filmación del episodio 4 de la temporada 9, la última de la serie.

El capítulo se llamó “Work Bus” y fue dirigido por Bryan Cranston, el protagonista de Breaking Bad. Se trataba de que todos los personajes estaban teniendo un día diferente al pasar el día en una “estación de trabajo móvil”.

Según lo contado por Fischer, casi mueren en un accidente. En el micro que viajaban en el episodio habían actores y cuatro miembros del equipo de filmación y el camino tenía muchas curvas algo que no encajó con la trama el episodio. Dwight -que encarna el actor Rainn Wilson- tenía que manejar “como un maníaco” en un momento, aseguró Fischer.

“Todos íbamos rebotando por el camino, felizmente inconscientes de lo que estaba a punto de suceder. Estábamos diciendo nuestras líneas y todo iba bien cuando, de repente, escuchamos al asistente del director gritar: ‘¡Desvío!’”, agregó Kinsey.

El micro giró bruscamente y todos en el vehículo cayeron. “Quedamos todos aplastados contra el costado del micro. Algunas personas cayeron al piso y apenas podíamos verlos porque les habían caído muchas cosas encima”, explicó Kinsey.

Jenna Fischer y Angela Kinsey, a punto de morir envenenadas en ‘The Office’

Una vez que pasó el accidente continuaron filmando. “Estaba muy caluroso”, contaron. Para tratar de tolerar el calor durante las horas de filmación, compraron un aire acondicionado portátil que tiraba frio desde el techo corredizo.

“Fue entonces cuando noté un olor raro. Comenzamos a debatir si el micro olía raro. Entonces habló nuestro operadora de cámara. No se sentía bien. Tropezó y dejó su cámara”, aclaró Fischer.

Segundos después se dieron cuenta lo que había pasado. “La manguera de entrada de la unidad de aire acondicionado portátil estaba justo al lado de la tubería de escape en el autobús. Así que esa manguera aspiraba el escape y lo soplaba directamente hacia el techo corredizo del autobús. Todos estábamos siendo envenenados lentamente”, finalizó.