Romina Gaetani fulminó a la mujer de Facundo Arana cuando salió a defenderlo: “Que hable él si tiene huev...”

Romina Gaetani habló en exclusiva con los Socios del Espectáculo para promocionar su nueva obra en Carlos Paz y Mariana Brey aprovechó para preguntarle cómo quedó su disputa con Facundo Arana, tras la tensa situación que culminó en una reunión con abogados en el pasado mes de julio.

Gaetani, con la frescura que la caracteriza respondió: “No me lo volví a encontrar. Me gustaría volverlo a cruzar, sin abogados en el medio”, y calificó a la reunión como “un chino” y que prefiere quedarse “con lo bueno” de su parte en el asunto. Además aclaró que si bien la relación no ha quedado del todo bien no le cierra las puertas a una nueva colaboración con su colega.

Romina Gaetani habló sobre los cruces legales que tuvo con Facundo Arana.

“Si vos me preguntás si volvería a trabajar con Facundo, yo te digo que sí, porque cuando veo que cuando una pareja protagónica tiene chispa y traspasa la pantalla, digo ‘bajemos los egos’. Yo soy una persona que levanta el teléfono siempre, y le dije al final de la reunión que nos sentemos a tomar un café”, agregó la Romina Gaetani.

Romina Gaetani habló sobre los cruces legales que tuvo con Facundo Arana.

Gaetani arremetió contra la esposa de Facundo Arana

Romina Gaetani apuntó directamente contra la modelo María Susini por su rol dentro de la polémica con Facundo Arana. “Yo entiendo que una esposa quede herida, pero si yo, mujer, escucho que una mujer dice que mi hermano la hizo sentir mal, lo agarro”, dijo Romina.

Facundo Arana y María Susini.

“Que él tenga los testículos bien puestos y que salga a hablar él. Hay algo que veo muy de moda y es que los abogados ponen a las mujeres de las personas acusadas a hablar”, agregó Gaetani.

“¡No, chicas! ¡No aprendimos nada! ¡Que salgan ellos a hablar! Y después, algo que rescato, es que si tuviste un problema con un hombre del que creen que viene después de Dios, no pueden saltar a decir ‘este chabón es divino’ porque el mundo de ella es totalmente distinto al que yo puedo haber vivido con ese hombre”, recalcó Romina Gaetani.