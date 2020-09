El sueño vívido de Romina Gaetani: transparencias entre sábanas de seda

Romina Gaetani está ansiosa por el estreno de “Giro de ases” en cine.ar, que es este jueves a las 22.00. Quizá eso la hizo caer en un sueño profundo y vívido, el cual compartió con sus seguidores de Instagram.

El gran relato lo tituló: “El hombrecito del traje gris” y despertó todo tipo de reacciones de quienes la siguen. Es que además de ser romántica en el escrito, luce sensual en las postales que escogió para publicar. Se la ve con lencería transparente sobre un sillón con sábana de seda.

“Hubo un tiempo q por las noches no soñaba. Eso me angustiaba porque cuando papá partió lo único q esperaba es volverlo a ver mientras dormía, si dormía... Ya hace un tiempo q sueño. A veces lindo feo, ya saben... Esta mañana en lo mejor del sueño mientras me adentraba a una fiesta”, comenzó diciendo la actriz.

Continuó describiendo al hombre que se le apareció pero un imprevisto le arrebató el sueño: “Me agarran ganas de mear”, dijo.

“Y mientras apoyaba mi mano en su hombro y mi rostro cerca del suyo... Con picardía me dijo... Baila a tu tiempo. Y podés creer q Justo ahí me agarran ganas de mear y me desperté... volví a la cama... con lo q me gusta dormir, pero me levanté con muchas ganas de escribirlo”.