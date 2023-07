Habló el abogado de Romina Gaetani y detalló una posible mala praxis: “Tuvo una crisis muy grave”

Durante los últimos días, la salud de Romina Gaetani ha generado preocupación entre sus familiares, amigos y la comunidad artística en general. La actriz fue hospitalizada el viernes pasado en la Clínica Bazterrica.

Romina Gaetani.

En su momento, la actriz compartió contenido en las redes sociales y habló sobre su situación. “Tengo una bronquitis intermedia que no llega a ser aguda. Todo se complica porque soy asmática. Creo que hay que volver a implementar los barbijos, en el trabajo seguro. Todo el mundo a mi alrededor está igual”, fueron sus palabras.

La historia de Romina Gaetani durante su internación.

Varios días después, Gaetani continuaba internada en el mismo lugar y los ánimos no eran los mismos que al principio. “No tan buen día... Sigo aquí”, escribió ella haciendo referencia a su estadía fuera de casa.

Ignacio Trimarco es el abogado que se encuentra apoyando a la famosa actriz y quien habló con los medios sobre el presente de ella. “Tuvo una crisis muy grave, pero gracias a Dios está estabilizada”, aseguró.

Qué dijo el abogado de Romina Gaetani

Con el paso de los días, se ha informado que Gaetani no estaría satisfecha con la atención recibida y, según lo trascendido a través de su abogado, Ignacio Trimarco, habría iniciado los procedimientos para trasladarse a otro centro médico.

Romina Gaetani.

Como si esto fuese poco, luego se habló de tratar la salud de la clienta de Trimarco en un plano judicial. Antes de hacer hincapié en esto, el abogado aclaró: “Romina está bien, estabilizada. Estaba con un problema de bronquitis severa. Actualmente está con muy poco aire por eso me pidió que transmita esto y despejar cualquier duda o temor”.

“Va a hacer una interconsulta con otro centro de salud, porque ocurrieron diversos hechos entiendo que de cierta gravedad”, comentó el abogado y desató la polémica. “Yo no soy médico y no puedo alegar mala praxis ni nada por el estilo, pero nuestro equipo de peritos está analizando la historia clínica y la medicación que le fue suministrada para analizar si existe o no alguna conducta reprochable que dé lugar a una acción judicial”, concluyó sobre el caso de su clienta, la actriz reconocida del ambiente artístico argentino.

