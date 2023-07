Hernán Drago recordó su triste infancia siendo víctima de bullying: “mostraba que las balas no me pegaban”

Hernán Drago se ha convertido en un referente de la auto superación y un ejemplo a seguir en materia de bullying. Todos los 2 de mayo, el Día Internacional del bullying, el modelo suele manifestarse para la concientización.

Esta mañana estuvo en Desayuno Americano y tocó este tema, basándose en el triste desenlace de Joaquín, el joven de 14 años asesinado por su amigo, que, al parecer, también era víctima de este fenómeno.

Hernán Drago habló de su etapa siendo victima de Bullying.

El modelo recordó la lucha contra la obesidad que enfrentó desde los 6 años, durante toda su adolescencia y las burlas que recibía en la escuela. Conmovido, compartió las lecciones que le dejó aquella etapa y los valores que intenta transmitirle a sus dos hijos, Luka y Lola.

Tras ver un video sobre la lucha del bullying, Pamela David le preguntó como era su situación: “Era hostigamiento, sufrimiento interno. Era cuando yo me exponía”, confesó Drago.

Otra de las confesiones hechas por Hernán Drago fue que prefería evitarlo u ocultarlo para hacerse más fuerte: “Al club elegía no ir, a la escuela no podía elegir, iba y trataba de mostrar a los demás que las balas no me pegaban, pero llegaba a mi casa y toda la angustia la largaba.”

En el caso particular del bahiense de 44 años era por su aspecto físico: “Por tener 10 o 15 kilos de más que parecía que les molestaba a los demás”, explicó desde su rol de niño que sufrió.

La crítica a la situación actual del bullying

En la misma sintonía, Hernán Drago fue crítico con respecto a lo que le pasaba a él hace más de 30 años y en la actualidad, donde los modos de evitar que ocurra, no están siendo efectivos. “El problema es claro, pero no los métodos que se abordan. Hoy es peor y no cambió para nada”.

“Todavía muchos padres van a las escuelas y es lo que menos quiere el chico es que lo manden al frente”, cerró Hernán Drago.

