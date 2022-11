Fin del misterio: Hernán Drago dio a conocer su nueva novia con una foto muy acaramelada

Sin lugar a dudas, Hernán Drago es uno de los hombres más codiciados de la farándula argentina. Es que su perfil de modelo y sus ojos azules son la razón para que muchos lo deseen.

Lejos de esto, el modelo se mostró absolutamente soltero luego de separarse de Bárbara Cudich. Con esta mujer formó una familia y tuvieron dos hijos: Luka y Lola.

Hernán Drago y María Belén Palenzuela

El amor no superó los grandes obstáculos y, a mediados de 2019, la relación terminó. A pesar de ser muy reconocido en todo el país, Drago logró mantener un perfil bajo en todo lo que respecta a su vida sentimental.

Muchos rumores lo llevaron de aquí a allá y vincularon con diferentes mujeres, pero nada resultó cierto o duradero. Primero se mostró en un romance con Celeste Muriega, pero terminó muy pronto.

Hace pocas semanas, precisamente durante octubre, se lo relacionó con Verónica Paschiero, una destacada coreógrafa y bailarina. Más allá de los rumores, este fin de semana llegó la gran verdad.

A través de sus stories de Instagram, Drago republicó la primer foto que daría fin a todas las habladurías y llegaría con la identidad de quien está compartiendo su vida con él.

Se trata de María Belén Palenzuela, hija del humorista y director de teatro Torry Palenzuela. La joven decidió compartir dos imágenes similares en las que se los ve muy juntos y acaramelados. Luego, el modelo la reposteó en sus stories a modo de confirmación.

En la foto se puede ver a la joven y el modelo recostados en un sillón y ella acariciando su pecho, en una postal muy romántica y con el perro cerca.

María Belén Palenzuela confirmó su romance con Hernán Drago

El pasado viernes, Juan Etchegoyen habló del tema a través de su ciclo Mitre Live. El periodista no dio muchas vueltas y contó lo que la mujer le dijo al respecto.

“Estoy en condiciones de decir que los rumores sobre Drago y María Belén ya no corren más, ella me confirmó el romance”, aseguró.

Por otro lado, el periodista le consultó a Palenzuela si quería hablar en su programa y contar su parte de los hechos, ya que muchos criticaron la nueva pareja. Ante la sorpresa de Etchegoyen, la joven le contestó: “Perdón, pero yo no soy del medio y ni me interesa serlo. Sólo contesté eso porque me cansé de leer las cosas que inventan o dicen sin saber. Ni Hernán, ni yo, cagamos a nadie”.

Para terminar con los rumores y malos comentarios, la mujer terminó por confirmar el vínculo al destacado periodista: “Sí, estamos saliendo, estamos juntos, y muy bien”.