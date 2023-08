El tremendo relato de Romina Gaetani tras su sorpresiva internación

En una entrevista en el programa Socios del Espectáculo, emitido por El Trece, Romina Gaetani habló del duro momento que atravesó cuando fue internada dos veces por un problema de salud. Además, brindó detalles de cómo sucedió todo.

Cabe recordar que hace días, la famosa actriz anunció a través de sus redes sociales oficiales que había sido intervenida en una clínica por un problema de salud. Además, en su cuenta de Instagram, la cuál cuenta actualmente con más de 935 mil seguidores, la cantautora hizo un descargo de una situación “desagradable” vivido en ese establecimiento.

El relato de Romina Gaetani sobre su mala experiencia en la clínica

Sobre cómo se encontraba de salud, Gaetani contó: “Recién recuperándome. Decían bronquitis severa, pero un día le pregunté a la médica que tan grave estoy del 1 al 10 y me dijo ‘un nueve largo’. Era neumonía”.

Cuando fue consultada si creía que todo esto se trataba de una mala praxis por parte de los profesionales de la salud, la famosa respondió: “Mala praxis no sabría decirte, eso queda en manos de Ignacio Trimarco. Todavía no me senté a hablar, voy paso a paso. Pero hubo una primera internación que no me sentí cómoda, cuidada y bueno. Me dieron el alta y me fui a casa”.

Posteriormente, Romina contó que es asmática desde chica y que por eso se le complicó el cuadro. También, explicó que le dieron una medicación sin informarle que era lo que le iba a pasar. Luego, detalló que, al no tener mucha información de lo que estaba sucediendo, terminó por entrar en crisis y discutir con una doctora que estaba allí presente.

La actriz también comentó que entre las pastillas y los nervios, tuvo que acudir a más ayuda profesional. Asimismo, también habló con su hermano para realizar otro tipo de seguimiento. Según relató, la enfermedad empeoró en un momento, lo que le ocasionó efectos negativos en su visión y en la movilidad de su cuerpo.

Romina Gaetani en Instagram.

“Me pasa todavía ahora, que lo digo y me sigo poniendo nerviosa. Me empieza a temblar el cuerpo. No logro bajar de toda esa situación”, sentenció la cantante de 46 años. Pese a esta mala situación, Romina llevó tranquilidad a todas las personas que la siguen.

