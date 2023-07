El contundente mensaje de Romina Gaetani sobre su salud que le dio esperanza a sus seguidores

Romina Gaetani se encuentra internada desde hace más de una semana por un cuadro de bronquitis, el cual fue agravado no solo por ser paciente asmática, sino por una aparente mala praxis debido a un medicamente mal recetado.

En su cuenta de Instagram, donde posee más de 852 mil seguidores, esta artista decidió llevar tranquilidad a todos sus seguidores, a los que puso al tanto sobre su estado de salud con una historia.

“Todo mi agradecimiento al Instituto Argentino de diagnóstico y tratamiento. La recuperación es lenta, pero avanza, confiando en todo el equipo que me acompaña minuto a minuto, presente en cada detalle. Gracias por toda la contención”, comenzó la artista nacional.

Luego utilizó este mismo medio para mandar un mensaje de cariño, apoyo y agradecimiento para sus compañeros de trabajo, que están expectantes por su recuperación y que la esperan en las grabaciones de la ficción “Buenos Chicos”.

“Que mis compañeros de @buenoschicoseltrece me llenen de mensajes re manija porque estoy viendo algunos adelantos de lo que venimos grabando desde hace meses, llenos de felicidad. Se me sale el corazón de alegría. Gracias por compartírmelo. Qué alegría compañerxs. Nos lo merecemos, es una gran ficción. A todo el equipo que hace que todo funcione AGUANTE LA FICCIÓN NACIONAL, ADRIAN SUAR, @polkaprod, @eltrecetv”, cerró la artista.

Romina Gaetani y su insatisfacción con la atención en la clínica

Durante los últimos días, la salud de Romina Gaetani generó preocupación entre sus familiares, amigos y la comunidad artística en general, es por eso que esta mujer compartió contenido en las redes sociales y habló sobre su situación. “Tengo una bronquitis intermedia que no llega a ser aguda. Todo se complica porque soy asmática. Creo que hay que volver a implementar los barbijos, en el trabajo seguro. Todo el mundo a mi alrededor está igual”, fueron sus palabras.

Lo cierto es que mientras Romina continuaba internada en el mismo lugar y los ánimos no eran los mismos que al principio. “No tan buen día... Sigo aquí”, escribió ella haciendo referencia a su estadía fuera de casa.

Por su parte, su abogado Ignacio Trimarco e habló con los medios sobre el presente de ella. “Tuvo una crisis muy grave, pero gracias a Dios está estabilizada”, aseguró.

“Va a hacer una interconsulta con otro centro de salud, porque ocurrieron diversos hechos entiendo que de cierta gravedad. Yo no soy médico y no puedo alegar mala praxis ni nada por el estilo, pero nuestro equipo de peritos está analizando la historia clínica y la medicación que le fue suministrada para analizar si existe o no alguna conducta reprochable que dé lugar a una acción judicial”, sentenció el letrado sobre la salud de su clienta.

