Facundo Arana llevará a la Justicia a Romina Gaetani y ella reaccionó: “No me puedo hacer cargo”

Facundo Arana anunció que iniciará acciones legales contra Romina Gaetani luego de que la actriz lo acusó públicamente de tener actitudes violentas. La artista habló en LAM (AméricaTV) y sus palabras tuvieron repercusiones en el ambiente, por lo que el actor publicó un comunicado para informar que Fernando Burlando será su abogado.

El artista hizo uso de sus redes sociales donde compartió una historia en la que informó cuál será su postura ante las fuertes acusaciones que recibió en su contra.

“Buenas noches. A partir de los hechos ocurridos en los últimos días, hemos tomado la decisión de pedir el patrocinio del estudio del Dr. Fernando Burlando. Gracias”, se limitó a escribir.

Facundo Arana llevará a la Justicia a Romina Gaetani.

Además, el artista habló con Estefi Berardi, panelista de “Mañanísima” y se expidió sobre el tema. “Gracias a Dios mi vida entera me avala en mis comportamientos y mis acciones”, comenzó Arana.

“Voy a dejar que que mi propia historia hable por mí. Es muy lindo contar con el apoyo y las muestras de cariño que estamos recibiendo”, continuó en diálogo con la panelista.

“El resto, por ser un tema tan importante, delicado y sensible, lo voy a llevar a donde tiene que ir, que es la Justicia”, cerró.

Romina Gaetani reaccionó ante las medidas que tomará Facundo Arana

Luego, Socios del Espectáculo (EltreceI) buscó a Romina Gaetani, quien comentó que ella “no puede hacerse cargo de lo que él (por Facundo Arana) piense en este momento”.

“¿Estaba premeditado? ¿Era algo que te dolía, que estaba adentro tuyo?”, preguntó el notero y ella con total serenidad respondió: “Se dio con un hilo conductor. Fue una charla que se fue dando. No sabía dónde iba a terminar esa charla. No había nada pactado”.

“¿Te gustaría que él te llame? Facundo habló con Luli (Fernández) y le dijo que estaba sorprendido y dolido, porque creía que con vos estaba todo más que bien”, indagó el periodista-

“No puedo contestar algo sobre lo que él crea, piensa o siente en este momento. Yo no me puedo hacer cargo de esa parte, de lo que él piensa”, dijo tajante.