Facundo Arana respondió a las fuertes acusaciones de Romina Gaetani: “Yo no importo, mis hijos sí”

Las contundentes declaraciones de Romina Gaetani sobre lo que habría padecido con Facundo Arana en 2015, cuando protagonizaban “Noche y Día”, despertaron la reacción del actor, y Luli Fernández transmitió su palabra en Socios del Espectáculo, según Ciudad Magazine.

“Yo no importo, pero sí me importan mucho mis hijos y mi mujer. Ellos ya son grandes, ven todo y quiero preservarlos de esto”, comenzó diciéndole a la panelista el padre de Indiana (14), y los mellizos Yaco y Moro (13), frutos de su matrimonio con María Susini.

Romina y Facundo Arana

Además, Facundo precisó: “Es muy importante en la época en que se visibiliza todo lo que pasa, y así debe ser, que las cosas se tomen con seriedad y sean claras”.

En la conversación que tuvo con Arana, Luli explicó que para el artista el relato de Gaetani “fue totalmente sorpresivo y le generó un profundo dolor porque quiere y respeta mucho a Romina”.

Lo cierto es que la panelista de Socios del Espectáculo hizo referencia a la explosivo agravio que Romina acusó a Facundo de haberle dicho: “Me miró y con su mejor sonrisa me dice ‘¿tanto quilom.. por ser una put… falopera?’”.

Y precisó la versión de Arana: “Nunca tuvo registro de haber dicho la frase a la que hace alusión Romina, pero que independientemente de las palabras que escuchó, porque vio su nota y sabe lo que dijo, esto para él es un tema muy serio que no quiere banalizar”.

Al final, Luli Fernández adelantó la postura de Facundo Arana respecto de la acusación de Romina Gaetani: “Está siendo muy cauto con qué pasos va a seguir, y las novedades que pueda llegar a haber por este tema desde su voz nos las vamos a enterar por abogados. Probablemente por un comunicado escrito”.

Romina Gaetani destrozó a Facundo Arana: “Él tuvo actitudes violentas conmigo”

Romina Gaetani sorprendió con sus declaraciones en LAM contra su excompañero Facundo Arana. La actriz lo acusó de haber tenido actitudes violentas con ella, que hubo “golpes en la mesa” y momentos de “griterío”. Ambos compartieron elenco en la novela Noche y Día, emitida en 2014.

La historia de este enfrentamiento se remite a 2019, cuando Facundo publicó un desconcertante posteo en Instagram publicitando la nueva canción de Gaetani. En la publicación escribió: “Me atrevo a recomendar esto porque vi a su intérprete casi morir consumida en su propio arte. Hasta me dolió verla sufrir tanto en carne viva”, empezó diciendo.

Romina y Facundo

“No podía creer la intensidad que parecía que iba a terminar como terminan tantos iluminados que no pueden convivir con aquello que no pueden manejar realmente. De verdad era mucho. Pensé que se iba a morir. Que se iba a lastimar. Que su cuerpo no iba a aguantar”, continúo.

La actriz estuvo de invitada en LAM, y luego de hacer un repaso por su carrera, contó su experiencia de trabajo con Facundo Arana. Primero, explicó que ella compartió elenco en la novela Noche y Día, (2014) de la cual se había tenido que retirar a los cuatro meses porque no estaba pasando por un buen momento.

Cuando le consultaron sobre la publicación de Arana de 2019, respondió: “Me parece que ese posteo habló más de él que de mí, en todo caso. Él tuvo actitudes violentas conmigo adentro de la novela. Y esto (por el posteo) lo termina de demostrar”, contó.

Además, especificó que mientras graban hubo “golpes en la mesa” y momentos de “griterío”. Incluso, contó que él llegó a decirle: “Si fueras hombre, te cagaría a trompadas”.

Por otro lado, recordó un feo episodio que ocurrió en Carlos Paz: “Estábamos en la fiesta de Paparazzi y nos estaban sacando fotos. Y con su mejor sonrisa, al oído me dijo ‘¿tanto quilombo por ser una put... faloper...?’”.