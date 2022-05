Romina Gaetani destrozó a Facundo Arana: “Él tuvo actitudes violentas conmigo”

Romina Gaetani sorprendió con sus declaraciones en LAM contra su excompañero Facundo Arana. La actriz lo acusó de haber tenido actitudes violentas con ella, que hubo “golpes en la mesa” y momentos de “griterío”. Ambos compartieron elenco en la novela Noche y Día, emitida en 2014.

La historia de este enfrentamiento se remite a 2019, cuando Facundo publicó un desconcertante posteo en Instagram publicitando la nueva canción de Gaetani. En la publicación escribió: “Me atrevo a recomendar esto porque vi a su intérprete casi morir consumida en su propio arte. Hasta me dolió verla sufrir tanto en carne viva”, empezó diciendo.

“No podía creer la intensidad que parecía que iba a terminar como terminan tantos iluminados que no pueden convivir con aquello que no pueden manejar realmente. De verdad era mucho. Pensé que se iba a morir. Que se iba a lastimar. Que su cuerpo no iba a aguantar”, continúo.

El posteo que inició la pelea

“No creo que le guste lo que escribo. Yo vi todo eso. Se lo dije a ella en la cara. Pasó por el infierno. Y ahora vuela libre, pero se quedó por acá. Felicidades, Punga. El mundo te queda chico... pero te quedaste”, así finalizó el posteo.

Romina Gaetani fulminó a Facundo Arana en LAM

La actriz estuvo de invitada en LAM, y luego de hacer un repaso por su carrera, contó su experiencia de trabajo con Facundo Arana. Primero, explicó que ella compartió elenco en la novela Noche y Día, (2014) de la cual se había tenido que retirar a los cuatro meses porque no estaba pasando por un buen momento.

Cuando le consultaron sobre la publicación de Arana de 2019, respondió: “Me parece que ese posteo habló más de él que de mí, en todo caso. Él tuvo actitudes violentas conmigo adentro de la novela. Y esto (por el posteo) lo termina de demostrar”, contó.

En la novela, también actuaron Eleonora Wexler, el puma Goity y Eugenia Tobal

Además, especificó que mientras graban hubo “golpes en la mesa” y momentos de “griterío”. Incluso, contó que él llegó a decirle: “Si fueras hombre, te cagaría a trompadas”.

También contó con la participación especial de Oscar Martínez

Por otro lado, recordó un feo episodio que ocurrió en Carlos Paz: “Estábamos en la fiesta de Paparazzi y nos estaban sacando fotos. Y con su mejor sonrisa, al oído me dijo ‘¿tanto quilombo por ser una put... faloper...?’”.

Romina Gaetani sorprendió al ir con todo contra Arana

Entonces, siguió narrando: “Me acerqué con la copita de champagne y le dije a Facundo: ‘Ni una cosa ni la otra, amor’, y le choqué la copa. Ni pu…, ni falopera; y si lo fuera, es mi problema”.