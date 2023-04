Jey Mammón se va del país tras la denuncia por abuso de Lucas Benvenuto: “Necesito descansar la cabeza”

Jey Mammón se va del país tras la denuncia por abuso sexual que Lucas Benvenuto hizo en su contra en 2020 y que salió a la luz hace poco más de una semana. El conductor hizo un descargo en sus redes y brindó cuatro entrevistas, pero decidió irse de la Argentina para poder descansar, según indicó.

El humorista hizo las valijas y se dirigió al aeropuerto este miércoles en horas de la noche. Lo hizo junto a un amigo, quien lo llevó hasta el lugar y lo acompañó hasta la puerta de pre embarque para dirigirse a Madrid, España, el destino que eligió para huir del acoso mediático.

En medio del escándalo por la denuncia, el actor decidió irse del país y la noticia sorprendió a todos. Según contaron en LAM (AméricaTV), donde Estefi Berardi y Ángel de Brito dieron la noticia, viaja solo a Europa y no tendría fecha de regreso.

El cronista del programa lo abordó en el aeropuerto, minutos antes de pasar a la zona de pre embarque, e intentó hablar con Jey, quien le dio respuestas escuetas.

“Necesito relajar la cabeza y descansar un poco”, fue lo que respondió en dos oportunidades sobre el por qué de su viaje al exterior y en la previa de una cuarta nota que grabó junto a Ulises Jatt y que saldrá al aire este jueves.

Jey Mammón se va a España y no tiene fecha de regreso a la Argentina

Santiago Sposato insistió y le consultó si no sentía miedo de andar por la calle y de exponerse en el aeropuerto, ya que desde que todo salió a la luz se recluyó en su domicilio.

“Me ves así, solo, frente a toda la gente ¿me ves con miedo? no tengo más nada que decir. Ya hablé y dije todo lo que tenía para decir, di las notas que tenía que dar y ya dije todo”, respondió.

Jey Mammón se va del país.

“Hoy Lucas habló mucho sobre cómo eras vos en esa época”, dijo Sposato en relación al relato del joven denunciante que aseguró que el actor estaba depresivo y que fumaba marihuana todo el día. Pero Jey optó por no defenderse y se negó a dar declaraciones al respecto.

Luego, el periodista le preguntó sobre su contrato con Telefe, algo que también se habló mucho en los últimos días, ya que el canal lo apartó de La Peña de Morfi y ya tendrían su reemplazo definitivo.

“¿Fue de común acuerdo tu rescisión con Telefe?”, insistió el periodista. “No hay rescisión, es de común acuerdo. Te están pidiendo que te vayas y ya te dije que no te voy a decir más nada. No sé qué más querés que te diga”, dijo visiblemente molesto ante la presencia y las preguntas de Sposato.