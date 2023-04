Jey Mammón habló con Baby Etchecopar, dijo que “el abuso es mentira” y repitió ocho veces que Lucas tenía 16 años

El conductor y humorista Jey Mammón, que por estos días sigue recluido en su casa tras la denuncia mediática de Lucas Benvenuto por presunto abuso sexual infantil, brindó una nueva entrevista para televisión, en este caso, a Baby Etchecopar en el canal A24. Aseguró que no se siente un “muerto social”, que la víctima tenía 16 años (lo repitió ocho veces, en un momento incómodo del reportaje) e insistió en que no se produjo abuso, sino que la relación con el menor era un “vínculo de amor”.

Juan Martín Rago dio versiones cruzadas sobre la edad de Benvenuto, en especial, cuando lo conoció y entabló la relación. Ambos coinciden en que fue en 2009, pero Jey dice que el chico tenía 16 y no 14.

“Él (Benvenuto) tiene que demostrar que yo lo conocí a sus 14 años. Yo puedo demostrar que a sus 16 años lo conocí en una fiesta en donde yo hacía streaming, lo que hoy es tan común. En ese momento, no existía casi. Yo hacía radio por Internet, porque hace 14 años... hace 10 días, Jey Mammón era una cosa. Y hace 14, vivía en la calle Catamarca 234, a dos cuadras de Plaza Miserere. Y hacía un programa de radio desde mi casa, desde mi computadora, que era para el colectivo LGBT. Me escuchaban 20, de repente me escuchaban 40 o 70. De repente conducía yo y empezó a nacer el personaje de Estelita. Uno de los que me escuchaba me pasó el teléfono de Susana Giménez, porque le había vendido el celular a Susana. Y la llamé... Cuando eran 400 que estaban escuchando, uno de ellos, dos o tres, son ahora mis amigos de la vida. Ahí conocí a mis amigos gays”, recordó.

“Hago una fiesta, que no es una orgía, en un bar de Congreso para todos los oyentes. Algunos decían: va a ir Estelita. Porque no sabían que era yo. Así que fui al barrio del Once a comprar una peluca y llegué con eso. A esa fiesta fue Lucas. Ahí te digo que lo conocí, como conocí a todos los que estuvieron en esa fiesta. Yo tenía 31, 32 años. En esa fiesta, Lucas fue con dos o tres amigos. Uno de los amigos, que estaba con él, que fue el que me lo presentó esa noche, me escribió estos días y me puso: ‘No puedo creer lo que te está haciendo’”, dijo.

“¿Y por qué te hizo la denuncia, el buscar testigos de los 14 años, perjudicarte...?”, preguntó entonces Baby Etchecopar, quien contó que le había llegado una grabación de Lucas “un poco apretándote”.

Jey respondió: “Tengo un montón de audios y de mensajes porque en realidad tengo toda mi historia que yo considero un vínculo, es un vínculo de amor que tuve con Lucas, a quien yo conocí a los 16 años. No sé si se inició a sus 16, a sus 17, de verdad lo desconozco”.

Jey Mammón habló con Baby Etchecopar (A24)

Después, el exanimador de “La peña de Morfi” dio unas declaraciones enredadas, lamentando el tratamiento de su imagen en los medios: “De verdad siento que a esta altura, dentro del daño profundo que se me está haciendo por el origen de la denuncia, por lo que significa la denuncia... Ver pederasta, pedófilo, monstruo, ir a buscar si yo hacía fiestas con niños cuando era catequista. Ver mi cara y mi nombre mientras hablan de la red de trata de, y pido disculpas porque no sé si es cierto o no, de Marcelo Corazza... Ver mi nombre ahí, el daño es irreparable, irrecuperable. Lo que yo considero un vínculo entre dos personas hace 14 años, de una persona de 16, 17... podemos hacer el debate moral que quieras, hace 14 años, de un chico de 17 años...”.

Baby le pidió aclarar: : “No le sumamos años, son 16″. Y luego Jey repitió ocho veces 16 a cámara: “¿El audio que vos escuchaste dice 16? Ok, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16... Me parece tremendo que se corra el eje, 24/7 en la televisión argentina. Y no en desmedro de los medios de comunicación, pero me están instigando a que me tire por el balcón”.

“Hace 14 años y hoy entran menores a los boliches. Tampoco estoy diciendo que está bárbaro. Por eso a mí me molesta, que se corra el foco”, señaló Mammón.

El comediante dijo que se muestra confiado en retornar a los medios, pese a que Telefe lo quitó del programa de cocina y música de los domingos.

Lucas Benvenuto denunció a Jey Mammón por abuso sexual infantil. La causa ya prescribió en la Justicia.

“Voy a volver, voy a volver. No te miento en nada y por mí, te digo la verdad, hoy por hoy no siento la necesidad de explicarle a nadie, absolutamente a nadie, mi inocencia. Ahora estoy sentado acá porque siento la necesidad de contar cómo son las cosas. Se terminaron para mí las notas. Te lo digo de corazón. Que cada uno piense lo que quiera. Que la televisión o los medios que quieran... Hay periodistas y hay medios y espacios que han hecho cosas... El otro día Rial me decía: ‘De verdad te asombra lo que está pasando con vos en la televisión?’ Yo seré un pelotudo, pero a mí me asombra soberanamente”, expresó.

“Tengo mis dudas de lo que pueda pasar en la calle, porque la gente no es pelotuda. Los medios tienen un poder de la concha de la lora, pero la gente no es pelotuda”, añadió. Entonces, Baby Etchecopar mencionó el caso del Bambino Veira, y Mammón volvió a reprocharle la comparación. “¿Ves? Vos lo decretás”, lo increpó. Pero el periodista le recomendó que mostrara sus pruebas.

“¿Te considerás que sos un muerto social?”, consultó en un momento Etchecopar y la respuesta de Jey fue un “no” rotundo. “¿En el ambiente del espectáculo considerás que tu carrera está terminada?”, insistió el periodista. “No, en absoluto”, dijo el entrevistado. Y, sobre si existe la posibilidad de remontar su carrera, señaló: “Todo esto es virtual. Hoy me doy cuenta de que es así. Todo esto es virtual. Todo”. “¿El abuso fue virtual?”, consultó Baby. “No, me refiero a los medios de comunicación. El abuso es mentira”, fue la respuesta del comediante.

“Voy a seguir siendo el mismo que hace reír, con el mismo talento, poco o mucho, inteligencia poca o mucha, amor poco o mucha. Con ese papel, si lo tengo bienvenido sea. Y si no lo tengo, yo voy a seguir siendo el mismo. Si eso conforma a la gente, voy por eso. No tengo ningún problema porque tengo todo para tenerlo a ese papel. Soy inocente”, aseguró Jey Mammón.