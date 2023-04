Lucas Benvenuto sobre los audios que le envió a Jey Mammón: “Fue muy cruel para llevarme a la cama”

En las últimas horas se filtraron audios que Lucas Benvenuto le envió a Jey Mammón en 2019, previo a la denuncia por abuso sexual que le hizo al actor. El joven fue puesto entela de juicio, por lo que decidió salir a hablar una vez más y lo hizo a través de su perfil de Instagram.

Lucas se conectó en vivo y, con más de 23 mil personas escuchándolo, hizo referencia a los audios y volvió a hablar de sus abusadores, donde incluyó a Jey Mammón. “Lo de los audios ya se sabía, pero les quiero contar la historia”, dijo.

“Yo no tengo que aclarar nada, ni sacarte las dudas de nada. Las cosas pasaron así. Y son así. Se me quiere poner una capa de héroe que desbarata bandas de pedofilia. Pero a los meses están libres, todos están en su casa y este inútil también está en su casa. ¿Qué héroe me puedo sentir yo? Pero no saben lo bien que me hizo hablar”, expresó visiblemente molesto.

Luego, Benvenuto recordó cómo fue que comprobó que había sido abusado. “Cuando yo me levanto, voy al baño y me doy cuenta lo que me hicieron. Estaba desnudo, con arañazos en la espalda y un chupón”, detalló.

“No le dije nada, no le pregunté, dejé que pasara, porque no quería que se enoje. No quería volver a perder a alguien y caer en manos de otro abusador”, acotó.

“En ese momento, no tenía una reconstrucción psicológica. Recién a los 25 años pedí ayuda por primera vez”, aclaró.

La respuesta de Lucas Benvenuto

Lucas Benvenuto contó cómo estaba Jey Mammón en la época en la que se conocieron

Además, aseguró: “Durante mucho tiempo me sentí culpable por esa primer noche en la que estuvimos juntos y él me viola”. “No me parece extraño que él no sepa o le de igual si yo tenía 18, 15, 14 o 16, porque él en esa época estaba destruido emocionalmente, era una persona depresiva”.

“Tomaba todo el día, fumaba porro, estaba fumado las 24 horas del día, por eso no me extraña que él no sepa lo que me hizo ”, agregó.

“Yo nunca le dije que me había violado. Él tampoco lo tomó como una violación. De los 14 años hasta los 15, casi 16, fue una tortura psicológica. Atacarme psicológicamente para tenerme en la cama, como que yo fui un pedacito de carne para él. Nos juntábamos solamente para tener relaciones”, continuó.

“Fueron formas de actuar muy crueles para lograr que yo vaya siempre a la cama. Esto lo entiendo hoy como una adulto”, agregó.

“Es un gran daño lo que me hizo a los 14, pero fue más grave lo que me hizo a los 16 porque los otros (abusadores) no jugaron con ese juguito de novios”, indicó.

“Acá hay dos cosas destruidas, mi pasado y mi presente, pero ¿qué puedo esperar yo de ellos? Nada, qué puedo esperar de un ser que hace apología a la pedofilia en tele diciendo que está bien tener relaciones sexuales con un nene de 16 años”, sentenció.

“Necesitamos que se cambie la ley. La Ley Piazza fue un respiro, un avance, pero vemos que no basta. Yo ya soy un caso perdido, a mi historia la hicieron mierda. Ese niño se quedó sin justicia”, expresó y agradeció la contención que recibió en el último tiempo.