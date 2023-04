Una experta analizó el lenguaje corporal de Jey Mammon en su última entrevista, ¿Qué dijo más allá de las palabras?

Joe Navarro, ex agente del FBI, afirma en su libro “El cuerpo habla” que la comunicación no verbal (CNV) “es un medio de transmisión de información que se lleva a cabo a través de expresiones faciales, gestos, contacto, movimientos físicos, posturas, ornamentación corporal (ropa, accesorios, joyas, peinados, tatuajes, etc.), e incluso tono, timbre y volumen de la voz”.

Por su parte, algunos teóricos, tales como Burgoon, Buller y Woodall, destacan que los comportamientos no verbales constituyen entre el 60% y el 65% de toda la comunicación interpersonal. Este porcentaje puede variar de acuerdo al autor y al acto comunicativo en si. De todas maneras, lo que no se puede negar, es que la comunicación no verbal (CNV) cumple un rol fundamental en toda comunicación.

Al tratarse de una ciencia, la CNV no puede ser tomada a la ligera y menos, como en este caso, si lo que se pretende es analizar el lenguaje corporal de alguna personalidad relevante o bien que esté implicada en una situación delicada. Tal como se menciona en el título de esta nota, el análisis estará puesto en Jey Mammon.

Para comprender mejor el lenguaje corporal de Mammón (o de cualquier individuo) se deben tener en cuenta al menos dos factores: el contexto, en el cual se da la comunicación, y el comportamiento de base. Este último hace referencia a la forma en la cual se comunica habitualmente una persona (es decir, cómo camina, cuál es su estado emocional general, qué volumen de voz utiliza habitualmente, la inclinación de la cabeza, cómo se sienta, dónde coloca las manos, la posición habitual de los pies, la postura y las expresiones faciales comunes, etc).

Una vez que tenemos identificado este comportamiento de base, podremos detectar con facilidad cuando este cambia y tratar de dilucidar las causas que motivaron ese cambio.

Análisis de la entrevista

El análisis que se presenta a continuación gira en torno a la entrevista que Jey Mammon concedió al periodista Baby Etchecopar. Para evitar caer en superficialidades o en conjeturas de poca validez, Los Andes se contactó con Ariadna Álvarez, licenciada en Comunicación Social y magíster en Comunicación No Verbal.

Antes de comenzar, es importante aclarar que este análisis esta centrado en la comunicación; por lo tanto, no se analiza de forma moral o ética, ni se hacen juicios de valor sobre lo expresado por la personalidad.

De acuerdo con esto último, Álvarez explicó: “Cuando uno hace un análisis de la comunicación no verbal no enjuicia a la persona desde lo social. No estoy diciendo que lo que esté haciendo esté bien o mal. Eso lo determina la Justicia. Lo que se analiza son las reacciones de la persona al momento del habla”.

Una vez aclarado esto, las preguntas que este medio le realizó a la académica son las siguientes:

- De acuerdo a las imágenes, ¿Cuál crees que es el estado emocional general de Jey Mammon?

- En general, Jey presenta, a través de la visualización de los ojos, un estado marcado de tristeza. Los indicios son en la mirada que cae y en la hinchazón de los ojos. Estos son indicadores que nos permiten identificar que la persona está pasando por un momento de tristeza o de duelo.

Hay un momento bisagra en la entrevista que es en el minuto 11. Allí Mammon empieza a discutir con Baby, porque el periodista se pone en un lugar de enjuiciamiento social y él toma una postura no solo corporal si no también facial más relacionada con el enojo. Incluso llega a demostrar, en algunos momentos hacia el final de la entrevista, casi un estado de ira. Esto tiene que ver con las repreguntas que hace Etchecopar o el rol del discurso del periodista. En esos casos se puede evidenciar el enojo o malestar de Jey.

Cabe destacar que no soy estudiosa de las conductas de base de Mammon. En estos casos, el especialista lo que hace es estudiar exhaustivamente el perfil de comunicación no verbal de la persona, si bien no he hecho este análisis puedo determinar el enojo por cuestiones básicas como el enrojecimiento del rostro, la inclinación de su cuerpo hacia delante, su mandíbula bastante entumecida y la mirada que permanece fija.

Además, hay momentos de demarcación de desprecio. Esta se da cuando Mammon le dice a Etchecopar: “Preguntá lo que quieras”. Este enunciado lo dice con una mirada de desprecio.

De todas maneras, en ningún momento Jey pierde la mirada de tristeza. Pero hay un estado de enojo, sobre todo, en el vínculo con el periodista y cuando hace alusión a como los medios tratan el tema. Sin embargo cuando habla de Lucas Benvenuto, se puede ver un estado de tristeza o melancolía. Hay algunas reacciones faciales que tienen que ver con el recuerdo, con la imaginación, que le trae cuando menciona a Benvenuto. Y principalmente lo podemos ver cuando dice la frase “vínculo de amor”, la cual la acompaña con una facial muy marcada de tristeza y de nostalgia.

- Según los teórico, no hay gestos propios de la mentira pero, ¿Hubo algún gesto que te llamara la atención de Jey? O que pueda ser interpretado como posible indicio de ocultamiento o falsedad.

- La mentira en la comunicación no verbal es entendida como una contradicción entre lo que la persona dice y lo que la persona hace mientras dice. Entonces, en función de esto hay algunas frases donde se pueden ver disparadores. Por ejemplo, cuando Jey dice: “Nunca lo hice, ni lo haría”, esto de abusar a una persona, él toma una conducta que es la de mojarse los labios. Según mi interpretación, esta conducta es a modo de preparación para pronunciar su discurso.

Esto no necesariamente tiene que ver con que Mammon este mintiendo, si no que tiene que ver con un discurso preparado. Hay determinadas frases o momentos donde claramente construye una locución a medida. Sobre todo al inicio de la conversación, por lo menos hasta el minuto 15, se puede ver como habla más pausado, con marcaciones más lentas. Esto evidencia que lo que dirá es un discurso preparado o pensado. Incluso, por momentos, para de hablar porque tiene miedo de que algo que pueda decir pueda ser tomado en su contra.

Cuando menciona que le tuvo mucho cariño a Banvenuto, o que tuvo un vínculo de amor con el joven, hay bastante credibilidad por lo menos en su expresión no verbal.

Si noté una contradicción al comienzo de la entrevista. Jey le dice a Baby: “Te dejo que arranques por donde vos quieras” y cuando dice esto hace una señal de negación con la cabeza. Es decir, internamente Mammon esta diciendo “mejor no arranques por donde vos quieras”.

Pero, de todas manera, no creo que haya una mentira construida. Ahora, cuidado, puede pasar que la persona crea fehacientemente en lo que está diciendo por más que lo que diga sea mentira. En ese caso, la mentira es casi indetectable a través de la comunicación no verbal.

Por eso todos los análisis que se hacen sobre la mentira no son efímeros, hay que estudiar mucho el perfil de la persona. Sin embargo, si podemos tomar algunas contradicciones como estas que mencionamos.

- En líneas generales, ¿Algo de su discurso te llamó la atención? Ya sea la posición de las manos, el tono y volumen de la voz, los hombros o la mirada.

- Si, la mirada. Es bastante fija, directa. Predomina más que nada el estado de enojo, casi de ira y dolor. Hay algunos rasgos de desprecio en la mirada hacia el periodista. Hay también tristeza y nostalgia, sobre todo cuando habla de algunas secuencias del pasado.

Si bien creo que Jey intenta pensar cada palabra que dice, no se siente libre de expresarse. La entrevista no ha sacado partes más sinceras de él pero entiendo que tiene que ver con la situación compleja que atraviesa.

Por último, cuando menciona la edad de Benvenuto, no veo que esté mintiendo. Si veo muchos rasgos de credibilidad cuando habla del vínculo que tenía con Lucas.