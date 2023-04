El chiste de mal gusto de Baby Etchecopar antes de entrevistar a Jey Mammón: “Tengo el...”

Anoche Baby Etchecopar fue el encargado de entrevistar a Jey Mammón luego de que saliera a la luz la denuncia que efectuó Lucas Benvenuto en 2020 por abuso sexual. Pero antes de la entrevista, el conductor de América 24 hizo un desagradable chiste en un móvil con LAM que generó el repudio por parte de las angelitas.

“Sí, eso me pone peor. Tengo el c... como una Barbie, cerrado”, lanzó Baby. Fue entonces, una vez terminado el diálogo entre Etchecopar, Yaninta Latorre y las panelistas, Marcela Feudale expresó indignada: “El chiste quedó horrible, tremendo el chiste después lo que estábamos hablando. Yo la verdad no comparto para nada”.

“No escuché el chiste”, comentaron entonces Yanina y Nazarena Vélez a lo que la ex locutora de Showmach contestó tajante: “No lo voy a repetir”.

A su vez, Estefi Berardi dijo entre risas: “Yo lo escuché pero no lo voy a decir” , lo que llevó a Yanina Latorre a llamarle la atención porque se estaba riendo del chiste que Baby Etchecopar había hecho segundos antes en el movil con el programa.

Jey Mammón habló sobre su cancelación

Durante la entrevista con Baby Etchecopar, Jey Mammón se refirió a su cancelación en los medios y las redes sociales: “De verdad siento que a esta altura, dentro del daño profundo que se me está haciendo por el origen de la denuncia, por lo que significa la denuncia... Ver pederasta, pedófilo, monstruo, ir a buscar si yo hacía fiestas con niños cuando era catequista. Ver mi cara y mi nombre mientras hablan de la red de trata de, y pido disculpas porque no sé si es cierto o no, de Marcelo Corazza... Ver mi nombre ahí, el daño es irreparable, irrecuperable. Lo que yo considero un vínculo entre dos personas hace 14 años, de una persona de 16, 17... podemos hacer el debate moral que quieras, hace 14 años, de un chico de 17 años...”.

Además, se mostró confiado en retornar a los medios, pese a que Telefe lo quitó del programa de cocina y música de los domingos: “Voy a volver, voy a volver. No te miento en nada y por mí, te digo la verdad, hoy por hoy no siento la necesidad de explicarle a nadie, absolutamente a nadie, mi inocencia. Ahora estoy sentado acá porque siento la necesidad de contar cómo son las cosas. Se terminaron para mí las notas. Te lo digo de corazón. Que cada uno piense lo que quiera. Que la televisión o los medios que quieran... Hay periodistas y hay medios y espacios que han hecho cosas... El otro día Rial me decía: ‘De verdad te asombra lo que está pasando con vos en la televisión?’ Yo seré un pelotudo, pero a mí me asombra soberanamente”, expresó.