Jey Mammón regresó a la radio con su programa “Jey 990″: “No hablo del pasado y no lo voy a hacer”

El conductor y humorista Jey Mammón volvió a la radio, retomando su carrera en AM 990 Splendid con un nuevo programa titulado “Jey 990″. Esta nueva apuesta marca su retorno después de la batalla judicial que enfrentó con Lucas Benvenuto , quien lo había denunciado por abuso sexual.

El nombre del programa es "Jey 990", sin el apellido artístico Mammón.

Ayer, Mammón inició su nuevo ciclo en los medios con una charla con la actriz y vedette Graciela Alfano . Al finalizar la conversación, el conductor fue claro: “No hablo del pasado y no lo voy a hacer”.

Para cerrar la primera emisión de “Jey 990″, Mammón dialogó al aire con Moria Casán . “La One” elogió su decisión de prescindir de su apellido artístico: “Cuando uno cambia el nombre, también cambia el alma”.

En diálogo con Noticias Argentinas, Mammón expresó su alegría por volver a la radio: “Extrañaba la radio porque es el encuentro más directo con la gente”. Recordó que en los últimos días, taxistas y colectiveros le habían dicho: “Te extraño en la radio”. Además, agregó: “Extraño esa compañía. Me puso muy feliz saber que del otro lado está esa expectativa”.

El humorista también comentó con ironía sobre el desafío de las transmisiones en vivo: “Lo que me mata de la radio es que ahora hay camaritas, te tenés que bañar y esas cosas”.

Rememorando sus inicios, compartió: “Cuando entré al estudio con los chicos, les contaba que hace 15 años aproximadamente, cuando vivía en un departamento cerca del barrio de Once, me puse a jugar con un recurso que se llamaba streaming, pero todavía no era el formato que hoy conocemos. Me escuchaban 15 personas y transmitía desde una computadora de mi casa”.

“En esa instancia nacieron los personajes. Me acuerdo que tapaba la camarita cuando hacía los hacía porque no quería que me vieran cuando me cambiaba, o bien no me personificaba porque la radio es imaginación”, reflexionó el humorista antes de su primer programa.

En cuanto al contenido del programa, Mammon aseguró que mantendrá el juego auditivo, destacando que “el juego auditivo le gana al streaming”. Añadió: “Celebro volver porque, si bien voy a volver a la televisión, este medio tiene algo que la televisión no. No hay nada más lindo que ir arriba de un auto, colectivo o por la calle mientras se escucha radio”.

Además, anticipó el regreso de algunos de sus personajes, como Estelita, Topo, El payaso y el locutor Carlos Langalda. “El humor, si bien no salva ni sana, siempre ayuda a sobrellevar cualquier situación, incluso las más dolorosas y las más duras. Nuestro país y el mundo tuvo momentos terribles y el humor siempre ayudó a sobrellevar. Tuve mi propia pandemia después de la pandemia que tuvo el mundo y el humor me ayudó a seguir adelante. Es necesario siempre”, destacó Mammon.

Finalmente, Mammon afirmó que el enfoque de “Jey 990″ será “sobrellevar la vida con humor, alegría, música y estar juntos”. “La esencia radica en encontrarnos y acompañarnos”, concluyó.