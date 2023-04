Se filtró un audio clave que le envió Lucas Benvenuto a Jey Mammón que confirma la edad que el chico tenía

El caso de Lucas Benvenuto, quien acusó a Jey Mammon de haber abusado sexualmente de él cuando era menor de edad, ha sido objeto de gran atención en los medios de comunicación en los últimos días. Ahora, un audio que se filtró este martes ha reavivado la polémica en torno a esta denuncia.

En la grabación, que fue enviada por Benvenuto a Mammon, el joven se refiere a una cadenita que olvidó en la casa del presentador y menciona la edad en la que comenzó su relación. Según algunos expertos, el mensaje podría leerse como una advertencia.

“Nada, eso, te quería mandar un saludo, decirte que espero que no hayas tirado la cadenita que me olvidé en tu casa al inodoro, porque nada, tiene un valor sentimental importante para mí, y era el único motivo por el cual te estaba escribiendo, te soy sincero, pero bueno, nada”, decía el joven.

Yo no haría jamás algo así como ir a la tele y decir: ‘Jey Mammón estuvo conmigo cuando tenía dieciséis años’. Porque no me nace, ¿si? Pero por ahí me nacía que me contestaras al menos un mensaje, Jey. ¿Si? Nos conocemos muy bien, ¿ok?”, continuó en el audio.

“Yo vi tus llantos con tu fracaso con esas fiestas de mierda que hacías, yo vi todo tu año cagado, todo tu año vomitado, nos conocemos, yo solamente quería que me respondas, eso, nada”, dice Benvenuto .

Jey Mammón aprovecha los medios de comunicación para declararse inocente

Ante la divulgación de este mensaje, Jey Mammon se defendió diciendo que solo tenía una relación de amistad con Lucas, que siempre fue consensuada y que nunca hubo ningún tipo de abuso.

“Me están usando para tapar otros temas”, declaró Mammon en una entrevista con Baby Etchecopar para Basta Baby en A24. “No tengo nada que ocultar. No tengo miedo. Estoy muy tranquilo con lo que hice en mi vida”.

En una nota en A la Tarde en relación al caso de corrupción de menores por el que fue imputado Marcelo Corazza, Lucas sacó a la luz su acusación contra Jey Mammon, lo que desató un gran debate público. Sin embargo, la causa prescribió y nunca fue investigada.

La filtración de este audio ha vuelto a poner en el ojo del huracán la denuncia de Benvenuto contra Mammon y ha generado una gran controversia en las redes sociales. Muchos usuarios han expresado su apoyo a Benvenuto y han exigido una investigación exhaustiva de los hechos.