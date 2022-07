Flor Peña se sinceró y contó quién manda en su casa

Florencia Peña tiene toda una personalidad fuerte y aguerrida, al menos eso refleja cuando la vemos en la pantalla con cada una de sus declaraciones. Incluso, por los logros a nivel personal que adquirió y el espacio que se ganó como espontánea y transgresora dentro de los medios, según Paparazzi.

A su objetivo de darle pelea al rating con su programa La Put@ Ama, la actrizse prepara para dar un gran paso a nivel personal, casarse con Ramiro Ponce de León, padre de Felipe, su hijo más chico. A fin de año planean dos celebraciones, una en Salta y otra en Buenos Aires.

Lo cierto es que Peña sigue adelante con su carrera artística, al tiempo que genera acciones como influencer en las redes sociales y disfruta de la familia y de sus amigos.

En una entrevista con Infobae, Flor se refirió al rol que ocupa en su hogar como madre y esposa. “Soy muy fuerte yo como mina. En casa mandamos las mujeres. Mi madre era mega fuerte, una mina muy fuerte y poderosa”, comenzó diciendo.

“En casa mando yo, no porque Ramiro no sea un tipo de carácter sino porque hay algo de mi personalidad donde yo decido cosas”, aclaró la conductora.

Y en cuanto a esta faceta de mujer empoderada, la actriz agregó: “Es así, se entiende así. Y Rama me acompaña desde un lugar honesto, de amor, de no rivalizar en el poder. Él es tan seguro de él como hombre… . En ningún momento alguien en casa me va a decir eso no te lo pongas, eso no lo digas o por qué dijiste eso?”.

“Todo lo contrario. Es sé vos, sé libre. Se te ve feliz siendo así y hay algo de eso que está bueno para mí y que no hace tanto que me viene pasando. No me pasaba antes y me costó mucho ser yo. Por eso defiendo tanto ser yo. Me costó mucho”, cerró Peña feliz con su presente.